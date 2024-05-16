小鹏汽车 AI DAY 活动定档 5 月 20 日，智驾 / 泊车 / 语音助手有望迎来升级

IT之家 5 月 16 日消息，近日，小鹏汽车官微连续发文对 5 月 20 日 19:30 举行的“AI DAY”活动进行预告，号称“见证真 AI 智驾”。

小鹏汽车从 5 月 14 日起连续公布了 3 张预热海报。据悉，此次将亮相的智驾技术号称拥有“会思考”的“真 AI”，与使用“小抄”的假 AI 有所不同；泊车技术则有望实现用户下车完成泊车操作且免遥控；语音助手更是号称“懂开车、懂百科更懂你”，与只能听指令的其他车载语音形成差异。

不久之前，小鹏汽车曾宣布 XNGP 城区智驾正式进入 100% 无图时代。其中，上海城区可用里程扩展至 2.23 倍，广州 2.15 倍，深圳 2.18 倍，佛山 1.31 倍，这几个城市的城区智驾也已开启无图模式。此外，山东省城区里程新扩增超 3 万公里，江西省新扩增超 1.1 万公里。需要注意的是，上述内容限 MAX 版车型，上海 / 广州 / 深圳 / 佛山 4 座城市新扩充路段仅支持 XOS 5.1.0 版本，山东省以及江西省安全验证里程则适用于 XOS 版本 4.6.0 及以上的 MAX 版车型（5 月 15 日正式可用）。

据IT之家此前报道，小鹏 4 月交付 9393 辆汽车，同比增长 33%。其中小鹏 X9 交付 1959 辆，上市四月累计交付近 1 万辆，官方称其持续领跑纯电 MPV、纯电三排座车型市场。

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