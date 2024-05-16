京东物流 Q1 营收 421.4 亿元同比增长 14.7%，核心利润指标达上市以来同季度最佳

IT之家 5 月 16 日消息，京东物流今日发布了 2024 年 Q1 财报。数据显示，京东物流本季度营收达 421.4 亿元，同比增长 14.7%，经调整后净利润为 6.6 亿元，核心利润指标均达到上市以来一季度最好水平，净利润 2.384 亿元人民币。

官方表示，该季度为某国内领先家电客户提供了多渠道一盘货模式的一体化供应链服务，在全国多个城市提供“1 小时未取件必赔”和夜间揽收等服务。截至 3 月 31 日，其仓储网络已经几乎覆盖全国所有县区，包括自运营的 1600 余个仓库和云仓生态平台上的第三方业主经营的 2000 余个云仓，仓储网络总管理面积超过 3200 万平方米。

综合IT之家此前报道，京东物流本月宣布“京东特快”升级，新增了一个“超时退费”标签。简单来说，消费者在选择“京东特快”寄快递且通过航空运输时，如果快递的实际到达时间晚于下单时页面展示的时间，京东快递客服将主动致电消费者对运费进行赔付，即便快递只是晚到了 1 分钟也会全额赔付。

同样是本月，京东物流将武汉始发至郑州、长沙、株洲、衡阳、南昌等 10 余条快运路线进行时效升级，华中四省多地的发运时效升级为次日达。

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