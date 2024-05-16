为大幅盈利，东芝计划在日本裁员 4000 人

IT之家 5 月 16 日消息，东芝公司表示，由于在新东家领导下加速重组，该集团将在日本裁员多达 4000 人，并将四家子公司并入母公司以削减成本。

东芝被日本私募股权公司“日本产业合作伙伴”（Japan Industrial Partners）牵头的财团以 2 万亿日元（当前约 930 亿元人民币）收购，此后在 2023 年 12 月退市，结束了十多年的动荡（福岛核电站事故导致其美国核电部门巨额亏损，2015 年又被曝出会计丑闻）。

东芝的目标是，三年后销售额达到 3.75 万亿日元（IT之家备注：当前约 1743.75 亿元人民币），营业利润达到 3800 亿日元（当前约 176.7 亿元人民币）。东芝最新的财报显示，2023 财年该公司的营业利润为 399 亿日元（当前约 18.55 亿元人民币），也就是要在 3 年后做到现在的近十倍盈利。

岛田社长表示，自 2015 年以来，随着业务出售，适当优化员工数量是必要的。为了让公司在 100 年后依然存在，这是一个痛苦的决定。除此之外，东芝将把总部职能从东京滨松町迁至神奈川县川崎市。

此前东芝已经将医疗器械业务卖给了佳能，笔记本电脑业务卖给了夏普，白电业务（指可以替代人们进行家务劳动的产品包括洗衣机、冰箱等，或者是为人们提供更高生活环境质量的产品，像空调、电暖器）被美的集团收购，黑电业务（指可提供娱乐的产品，像彩电、音响、游戏机等）也被海信买去。

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