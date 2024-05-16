5999 元起，联想拯救者、YOGA、小新 AI 元启版笔记本新品发布

IT之家 5 月 16 日消息，在今日晚间的新品发布会上，联想发布了拯救者、YOGA、小新系列的 AI 元启版笔记本新品，IT之家汇总定价如下：

拯救者 Y9000X AI 元启版：

i9-14900HX + RTX 4060 + 32GB + 1TB + 16 英寸 3.2K 高刷屏 14499 元

i9-14900HX + RTX 4070 + 32GB + 1TB + 16 英寸 3.2K 高刷屏 15499 元

小新 Pro 16 AI 元启版：

锐龙 7 8845H + 32GB + 1TB + 2.5K 120Hz 屏 5999 元

YOGA Air 14 AI 元启版：

Ultra 7-155H + 32GB + 1TB + 2.8K 120Hz 100% DCI-P3 色域 OLED 屏 8499 元

YOGA Pro 16s AI 元启版：

Ultra 9-185H + RTX 4060 + 32GB + 1TB + 3.2K 165Hz 100% P3+sRGB 双色域触控屏 13999 元

YOGA Book 9i AI 元启版 AI 双屏翻转本：

Ultra 7 + 32GB + 1TB + 2.8K 100% DCI-P3 双屏触控 OLED 屏 17999 元

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