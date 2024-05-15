【IT之家评测室】联想小新 Pro14 2024 AI 锐龙版体验评测：不负“AI PC”之名

过去一年，生成式 AI 赛道持续火热，到今天，“All in AI”已经成为科技企业的共识，互联网企业在用 AI 重新打造业务和软件，终端厂商在用 AI 重塑产品，抢滩“AI 手机”、“AI PC”，正因如此，我们普通消费者的工作和生活也会因为 AI 的发展和普及而更加便利。

而要说到我们工作生产力的提升，“AI PC”无疑是最重要的环节，也是眼下整个 PC 产业链共同努力的方向，特别是对底层芯片和解决方案供应商来说，为芯片融入 AI 的能力，可以说是最基础也最重要的事。例如 AMD 在去年初的锐龙 7040 系列笔记本处理器率先集成了 NPU AI 硬件单元，打造全新的 Ryzen AI 引擎，而在去年底新一代锐龙 8040 系列中，又对 NPU AI 算力做了高至 60% 的大幅提升。

今天，我们要聊的这款小新 Pro14 2024 AI 锐龙版，就搭载 AMD 锐龙 7 8845H 处理器，升级后的 NPU，可提供高达 16 TOPS 的 AI 算力，在它的加持下，小新 Pro14 2024 AI 锐龙版也将拥有出色的 AI 智慧化体验。那么，它的实际表现到底如何，下面就让我们通过评测来了解吧。

一、外观设计

联想小新 Pro14 2024 AI 锐龙版这次在外观设计上基本延续了 2023 款的风格，只是在细节上做了一些调整，我们简单过一下。

首先机器的裸机重量为 1.46kg，厚度为 15.9mm，这两个参数与 2023 款保持一致，仍旧足够轻薄与便携，机身配色上也还是经典的鸽子灰和天青蓝。不过在 A 面的设计上，2024 新款的机器左上角多了一个更加现代的银色小新 Logo 标志，右下侧还是经典的 Lenovo 金属铭牌。

掀开屏幕，联想小新 Pro14 2024 AI 锐龙版这次升级成了一块 16:10 比例的 OLED 屏幕，屏占比很高，左右边框非常窄，没做纯平镜面有点小遗憾。

屏幕顶部居中位置做了一条凸起设计，方便用户开合屏幕，同时塞入了一颗 1080P 全高清智能摄像头、红外和 IR+ToF 感应器，支持 Windows Hello 人脸识别，还可实现人来自动亮屏，人走自动锁屏，开盖一步登录系统，系统也内置了 AI 美颜优化算法，可以实现智能背景虚化、面部自动校正、智能美颜等功能，在视频通话、视频会议等场景中用处不小。联想智能管家中还支持一些基于 AI 的个性功能，这点后面会提到。摄像头部分也做了物理防窥拨片，可以更好保护个人隐私。

屏幕素质上，联想小新 Pro14 2024 AI 锐龙版配备了一块三星 E4 面板，支持 2.8K 分辨率，120Hz 高刷新率，0.2ms 响应时间，100% DCI-P3 色域，HDR 模式下 600nit 的最高亮度，也支持莱茵硬件低蓝光护眼和莱茵 Eyesafe 两项认证。

IT之家实测，它的三项色域容积均超过 100%，其中 sRGB 色域容积高达 173.3%，Adobe RGB 和 DCI P3 色域容积均在 120% 左右，而色域覆盖上 sRGB 色域为 100%，其它两种色域也非常接近 100%，色彩表现出色。

C 面的设计大体上也继承了前代，联想独家的大尺寸微笑键帽，更符合人体工学，码字手感更好，白色背光键盘和按键状态指示灯都在，需要注意的是第一排按键默认为快捷功能触发，F 区数字功能需要配合 Fn 组合键触发。

圆角长条形的电源键被独立放置在 C 面右上角，键盘区域两侧有两条扬声器开孔。

触控板面积适中，位置偏左，表面采用玻璃材质，手感光滑，触控手感和按压手感比较中规中矩。

触控板还支持联想独家快捷触控手势，比如左右两侧向内划动可以最小化窗口、全屏应用状态下沿两侧上下划动进行音量和亮度调节，底部上划平铺窗口等，适应之后还是很方便的。

D 壳的设计简单直观，上半部分是一整条脚垫和两条散热孔，下半部分有一对扬声器开孔和一对小脚垫，四周部分做了非常圆滑的斜切过渡，起到视觉减薄和优化握持手感的作用。

接口方面，联想小新 Pro14 2024 AI 锐龙版采用双侧接口布局，机身左侧是 HDMI2.0 接口，双 USB-C 全功能接口（其中一个为满血 USB4 接口）。

机身右侧有一组电源状态指示灯，3.5mm 音频接口，全尺寸读卡器，2 个 USB3.2 Gen1 Type-A 接口，外接扩展上几乎都拉满了。

二、AI 功能及办公体验

前面我们说过，AI PC 是眼下最炙手可热的概念，也是引领 PC 体验迈向新台阶的关键，AMD 锐龙 7 8845H 处理器的一个重要看点也是搭载了强大的 NPU，因此我们首先来看小新 Pro14 2024 在 AI 方面会有怎样的体验。

说到 AI 体验，日常使用中我们接触最多的其实还是各种应用软件，因此各大软件开发商能否充分利用 AMD 锐龙 8040 系列处理器的 AI 能力至关重要，这也是 AMD 非常重视 ISV 生态系统建设的原因。因此这里我们就用小新 Pro14 2024 运行一些目前已经支持 Ryzen AI 技术的应用软件，来看一看体验究竟怎么样。

首先是一款视频编辑软件，叫做《Nero Video》，其在最近的版本中加入了一项 Nero Motion Tracker 功能，这个功能可以利用 AMD 锐龙处理器的 AI 技术提升视频编辑的工作效率，借助运动跟踪插件提供 AI 自动面部识别和跟踪，这样大家在给人物面部加特效时，就无需费时费力地手动逐帧编辑了。

IT之家在小新 Pro14 2024 上用软件处理一段带有人物的游戏视频，可以看到体验过程很流畅，视频中每个出现的人物都能精准识别出面部，识别完成后，会在视频轨上出现专门的带有面部信息的时间戳，方便大家进行编辑。从系统性能资源管理器中可以看到，AMD 锐龙 7 8845H CPU 和内存占用都比较高，GPU 也有 10%-20% 的占用，而且测试时，小编是将电脑断网的，保证整个功能在本地运行。

识别完成后，《Nero Video》支持丰富的追踪视效选项，如面部马赛克和羽化模糊，甚至是自定义文本和预设挂件剪贴画，这无疑让视频中对人物面部相关的内容编辑变得更加智能高效。

接下来小编测试的是开发商 Topaz Labs 打造的《Photo AI》软件，目前它也支持了 AMD Ryzen AI 技术，可以对低质量的图像进行有效的噪点降低、调整和色彩修复操作。从下面的视频可以看到，原来噪点非常明显的照片，经过《Photo AI》的处理，变得非常纯净。整个过程中，小新 Pro14 2024 的锐龙 7 8845H 处理器的 CPU、GPU 有比较明显的占用，但都不高，这是因为《Photo AI》是对 CPU、GPU、NPU 共同优化的，NPU 也分担了很大一部分的 AI 计算，只是在 Windows 资源管理器上目前还看不出来。

《Photo AI》中还有针对照片中人物面部进行画质修复的功能，IT之家找来一张游戏人物的图片，可以看到，经过《Photo AI》的处理，亚瑟原本苍老的皮肤变得年轻了许多，但仍然保持着自然的视觉观感，画面整体的色彩品质也有所提高。

在锐龙 7 8845H 处理器超强 AI 算力的加持下，《Photo AI》还新增了 AIGC 消除功能，可以在消除目标对象的同时智能填补缺失内容，小编也做了体验，让它消除一张游戏截图中的 NPC，小新 Pro14 2024 轻松完成了消除和生成填补内容的工作，填补之后的画面非常自然，几乎没有修改的痕迹，就好像本来就没有这个 NPC 一样。

接下来，我们熟悉的 Adobe 也已经支持 AMD Ryzen AI 技术了。比如视频工作者常用的 Adobe Premiere Pro，现在就已经可以利用 Sensei AI 和 ML 技术提升视频编辑体验，带来多项 AI 编辑功能，例如“自动重构序列”，可以将横板视频快速调整为适用于社交媒体的竖版 / 方形视频，从下面的体验可以看到，它不是无脑地裁切画幅，而是会识别画面主体，适时地移动画面视角，从而让每一个场景的主要人物能够在画面的中间，这就需要强大的 AI 能力加持了，搭载锐龙 7 8845H 处理器的小新 Pro14 2024 显然可以很流畅顺滑地实现这个功能。

再比如“基于文本编辑视频”这个功能同样也可以利用 AMD 锐龙 7 8845H 处理器强大的 AI 能力，它首先可以对导入的视频进行智能的语音转录文本，生成的文本和视频片段是对应的，编辑文本，对应的视频片段也会改变，比如小编选择其中一段文本，将其删除，那么对应的视频片段也删除了。这个功能可以让我们剪辑一段长视频时，可以很方便地对视频内容进行精准定位和快捷操作。

同时转录的文本还能一键快速做成字幕，过去我们剪视频，如果内容和字幕一处有误，那么两者都需要更改，而且整个视频可能都要一点点地重新匹配，非常麻烦。这个功能就很好地解决了这个问题，而且从视频中可以看到，这样的 AI 功能在小新 Pro14 2024 上基本就是秒速完成，非常顺滑。

除了视频剪辑，我们常用的图片编辑工具 Photoshop、Lightroom 也已经支持 AMD Ryzen AI 技术。小编测试了新版 Photoshop 的天空替换功能，打开该功能，Photoshop 会自动识别照片中是否有天空元素，如果有，就会提供相应的替换图案，IT之家找了一张之前拍摄的照片做示例，可以看到替换后的天空还是很自然的，而且你还可以设置画面整体与前景的光照、色彩，让整张照片看起来更加自然和谐，

然后，IT之家又用 Lightroom 体验了最新的镜头模糊功能，在其镜头模糊工具中就可以调用该功能。小编找来一张照片，尝试调节背景的景深效果，可以看到 Lightroom 对前景人物主体和背景抠图的效果还是比较精细的，景深的虚化效果也很自然，还能选择焦外成像的风格，焦距范围以及可视化强度等深度的效果定制，而这些功能自然也离不开 AMD 锐龙 7 8845H 处理器 AI 算力的支持，大大提高了小新 Pro14 2024 完成这些功能的效率和流畅度。

上面这些应用基本都是办公内容创作的，其实 AI 的应用不仅是这些，在大家喜闻乐见的游戏场景，也能带来一些有趣的功能应用，比如国内的《游戏加加》这款软件，就基于 AMD Ryzen AI 技术、通过 NPU 优化的处理提升游戏体验，带来了“AI 超能时刻”，这一功能通过 NPU 识别后自动捕捉，进而录制游戏中的精彩瞬间，让玩家在紧张的游戏对战中无需分心考虑精彩画面的录制问题。

从实际体验中也能看到，《游戏加加》可以利用 AMD Ryzen Al NPU 进行推理，分析游戏中击杀时刻的特征，以做到精准识别。当玩家在游戏中完成击杀时，软件在游戏中的悬浮图标就会出现“Saving”的提示，表示击杀时刻已经被记录下来。然后回到《游戏加加》软件“超能时刻”界面，就能看到已经保存的击杀时刻的视频。

因为有 AMD 锐龙 7 8845H 处理器中 NPU 进行 AI 计算，大大减少了 AI 分析、识别对 GPU 的负担，因此《游戏加加》可以最大程度减少功能运行对游戏体验产生的影响，玩家可以专注于玩游戏、对战，其他的交给《游戏加加》就行。

体验完了游戏，我们再回到办公协作上，比如很多人工作时经常需要开视频会议商量议题，在 AMD 锐龙 7 8845H 处理器的助力下，小新 Pro14 2024 也能实现更加智慧的视频会议体验，比如IT之家用《钉钉》这款办公软件来进行线上会议，借助 AMD Ryzen AI 强大的端侧算力，就能实现智能实时背景虚化或更换背景，还可提供实时美颜、色调调节等功能，提升在线视频会议的体验。

而且在小新 Pro14 2024 上使用《钉钉》也能做到很顺畅的人脸追踪功能，当你来回移动时，画面也会即时自动追踪，保证你始终处在画面的中央，达到更好的上镜效果。

前面我们看到在 AMD Ryzen Al 技术的加持下，小新 Pro14 2024 AI 锐龙版能够实现的丰富的 AI 功能和应用，有赋能图像编辑、视频编辑、线上会议还有办公创作等等，当然，生成式 AI 还有一个基础性的体验，就是 AI 大语言模型。事实上，得益于 AMD 锐龙 7 8845H 处理器的能力，小新 Pro14 2024 也能在端侧流畅的运行大模型，IT之家也做了测试。

测试时，小编使用锐龙 AI 助手，这是基于 AMD 锐龙 8000 系列 AI PC 平台开发的应用，可加载多个端侧 LLM。在安装完成后，可以看到在软件顶部的下拉选项列表中，可以切换包括通义千问端侧大模型 14B、百川端侧大模型 13B、智谱清言端侧大模型 6B 等在内的多个大模型。

这里小编先以智谱清言 ChatGLM3-6B 端侧大模型为例来测试，测试时，特意将小新 Pro14 2024 进行断网处理，保证大模型是运行在端侧的。首先问它一个人情世故方面的问题：“朋友向我借 10000 元，我最近手头也比较紧，该如何婉拒他？”模型很快速地响应并给出了回答，回答的内容也是比较正确、得体的。

在大模型生成回答时，IT之家通过 Windows 的性能资源管理器，看到 AMD 锐龙 7 8845H 处理器的 CPU 占用率达到 87%，AMD Radeon 780M GPU 也有 32% 的占用，内存更是占用了 12.5GB，达到 40%，这说明模型确实是跑在本地侧的。

同样的问题，IT之家切换到通义千问端侧大模型 14B 又问了一遍，对于这个问题，通义千问直接给出了回答的方式，意味着遇到这样的问题可以直接拿着通义千问给的答案稍微改改就用来回复朋友了，显然这是一个更高质量的生成结果。

然后小编又问了一个问题，让大模型帮我做一份北京的美食攻略，从下面的图可以看到，AI 反应的速度非常快，基本问题提出后，立刻就能给出回答了。

从给出的答案来看，也基本没什么问题。

还是这个问题，小编又切换到通义千问大模型，它的生成速度相较 ChatGLM3 稍微慢一点点：

不过，通义千问大模型的回答给出了更多、更丰富的北京美食推荐，优势在于生成质量要更好一些。可见，锐龙 AI 助手集成的这些大模型各有其优势，使用时可以根据需要随时进行切换。

通过加载 CodeGeeX AI 编程模型，锐龙 AI 助手还能辅助用户进行编程，它支持主流编程语言，适配多种主流 IDE，可实现代码生成 / 补全、添加注释、代码翻译以及智能问答，帮助开发者提高效率。这里IT之家也做了测试，切换到 CodeGeeX2-6B 大模型，让它使用 C#语言生成一段找到最长回文子串的代码，锐龙 AI 助手也很快给出了结果。可以看到，输出的代码格式清晰，而且比较简洁。

小编将这段代码复制到编译器中运行，无需任何修改，就能成功运行，输出正确的结果，这说明其生成的代码是非常合格的。

对于轻薄本来说，AI 加持的最主要受益场景应该还是办公生产，因此体验过小新 Pro14 2024 AI 锐龙版的 AI 能力后，我们紧接着就来看看它的实际办公体验如何。

首先在 PC Mark 10 现代办公基准测试中，小新 Pro14 2024 AI 锐龙版的综合分数为 7100 分，三个子项分数的表现基本都在 1 万分左右，表现比较均衡，得益于内置显卡 Radeon 780M 性能的强大，数位内容创作项目中的照片编辑和渲染与视觉化分数分别有 14044 分、10369 分。

在主流专业渲染软件 V-Ray 的基准测试 6.0 版本中，我们选择了 V-Ray for CPU 的测试项目，小新 Pro14 2024 AI 锐龙版的最终得分为 15464，应付轻度的渲染创作完全 OK。

而在定制功能上，小新 Pro14 2024 AI 锐龙版也花了一些功夫。

联想电脑管家中也集成了很多实用功能，而且页面清新简洁，视觉上一目了然。主页可以查看电脑目前主要硬件的工作状态，产品保修状态等信息。

智能硬件管理标签页中不仅提供了智能场景检测和性能调节，也支持手动性能切换以及基于内置传感器的多种智能预测功能，比如判断用户是否在电脑前的自动唤醒 / 睡眠，这是小编比较喜欢的一个功能，来到电脑前不需要手动按一下电源键，电脑就能自动亮屏，这也是 AI 的一个应用案例。

同时，小新 Pro14 2024 AI 锐龙版还支持麦克风降噪功能，可以在插入耳机的情况下自动检测人声和位置，强化人声表现，消除环境噪音。

实际使用时，可以先根据指引录入你的人声，让笔记本的 AI 能够分辨、识别你的声音。

然后，小编做了一个测试，使用小新 Pro14 2024 AI 锐龙版进行录音，录音时在环境中播放一些闹市街头的白噪音，在这个环境下读一篇新闻。在使用小新 Pro14 2024 AI 锐龙版接入耳机麦克风录音的同时，小编也用另一台设备进行录音，方便大家对比两者对环境噪音的消除效果：

从实际效果来看，小新 Pro14 2024 AI 锐龙版的麦克风降噪效果确实是非常出色，另一台设备的录音中能听出来环境噪音还是比较大的，而小新 Pro14 2024 AI 锐龙版将这些噪音基本全过滤掉了。有这样的降噪效果，无论是开视频会议还是平时进行一些活动现场播报等，都可以获得很好的声音效果。

小新 Pro14 2024 AI 锐龙版还内置了一个小新超级文档功能，它会自动对电脑本地文件进行分类整理，方便用户快速查找。特别是其最近上线的 AI 智能搜索功能，可以基于全新的 AI 搜索算法，只需检索图片内容或文件名，即可快速找到目标文件。

开启 AI 智能搜索后，小新 Pro14 2024 AI 锐龙版会对电脑中的文件和数据进行分析，这不需要太长的时间。

分析结束后，小编软件顶部的搜索框中尝试搜索“花”，它能很快将文件名中包含“花”的文件检索出来，这不奇怪，重点是，它还能识别出电脑里关于“花”的图片，然后也呈现出来，要实现这个功能，联想的 AI 搜索算法是一方面，归根结底，显然还是 AMD 锐龙 7 8845H 处理器 NPU 提供的 AI 能力。

从上面的体验中可以看到，AMD 锐龙 7 8845H 处理器的 Ryzen AI 引擎，确实为这款笔记本带来了出色的智慧化使用体验，也很大程度上能够提高我们日常办公的生产力，相信随着芯片 AI 能力的不断升级以及 AI 应用的扩展，AI PC 未来真的能颠覆我们的生产和生活。

三、理论性能

在 AMD 锐龙 7 8845H 处理器的加持下，小新 Pro14 2024 AI 锐龙版确实呈现出了出色的 AI 体验。那么除了 AI，它的通用性能表现如何呢？下面我们接着来看。

AMD 锐龙 7 8845H 处理器采用领先的 4nm 制程，基于先进的 Zen4 架构，拥有 8 核心 16 线程，最高加速频率可达 5.1GHz，L3 缓存为 16MB，相比锐龙 7 7840H 也提升了能效表现。

集显方面是大家比较熟悉的 AMD Radeon 780M，它的性能表现放在轻薄本中非常出色，更别说联想这次还给到了 65W 的满血功耗，其实际性能发挥也更加值得期待。

值得一提的是，测试前联想推送了 NBEC17WW 版本的 BIOS 更新，新的 bios 提供了最大内存频率 7500MT/s的选项，为性能带来了明显提升，可以让《3D Mark》Time Spy 提升 9% 左右，Fire Strike 提升 8% 左右，同时 AI 本地文生图速度也能提升 10% 左右。下面我们具体来看。

我们先打开联想电脑管家中的 AI 性能优化功能，在提供的 4 种性能模式预设，选择第四档最强的极客模式，可以直接将功耗释放拉满至 65W。同时 Windows 电源管理中也设置为“高性能”。

在 CineBench R23 的测试中，锐龙 7 8845H 的单核成绩突破了 1800 分，多核成绩则为 16627 分，这个表现已经击败一些搭载同款处理器的 24 年新款游戏本，确实是很惊艳。

3DMark 的 CPU Profile 项目，它能够更直观的反映出 CPU 的多线程性能表现，小新 Pro14 2024 AI 锐龙版的 CPU 单线程分数达到了 1019 分，最大线程分数来到了 7636 分，相比之前测过的同款处理器游戏本，最大线程分数还要更高一些。

3DMark 的 Time Spy 压力测试也是必测项目，一般要求其成绩高于 97% 才算通过测试，表现合格。小新 Pro14 2024 AI 锐龙版的 20 轮 Time Spy 循环最终成绩为 99.6%，轻松通过了测试，说明锐龙 7 8845H 的性能稳定性还是非常不错的。‎

作为一款搭载集显的轻薄本，小新 Pro14 2024 AI 锐龙版自然不是以发烧友的游戏见长，不过IT之家还是用代表 DX12 游戏性能的 3DMark Time Spy 的基准测试来看一下 AMD Radeon 780M 有着怎样的性能水平，实测结果显示，小新 Pro14 2024 AI 锐龙版的显卡分数为 3227 分，综合得分达到 3605 分。

而在代表 DX11 游戏性能的 3DMark Fire Strike 测试中，小新 Pro14 2024 AI 锐龙版的显卡分数来到了 9350 分，物理分数也有 28173 分，综合得分 8680，同样在测过的历史同款处理器机型中名列前茅。

接下来是烤机测试，在 20 分钟的 AIDA64 单烤 FPU 测试中，小新 Pro14 2024 AI 锐龙版的 CPU 功耗可以保持在 65W，虽然 CPU 温度略微高了一点，来到了 91 度，但这毕竟是一台轻薄本，而且 CPU 此时的主频也高达 4.2GHz。这也是为什么小新 Pro14 2024 AI 锐龙版的 CPU 理论性能相比那些烤机时 54W 功耗释放、CPU 主频保持在 4.0GHz 的游戏本表现更出色的原因。当然，从另一方面也能看到，小新 Pro14 2024 AI 锐龙版的改良版极・风神 + 散热系统还是很给力的。

四、游戏实测

由于前面的测试中，AMD Radeon 780M 的表现着实让人有点小惊喜，所以接下来我们不妨给小新 Pro14 2024 AI 锐龙版上上强度，通过实际的游戏来看看，如果真用它来玩游戏，会有怎样的表现。我们找来了 5 款热门游戏，包括今年新发售的 2 款游戏，来看看 Radeon 780M 显卡到底有多强吧。

第一款老规矩还是 Steam 上最火爆的在线竞技游戏《CS2》，我们直接上难度，进入游戏后选择 2.8K 分辨率，低画质预设，此时的平均帧数可以达到 88 帧，OLED 屏配合高刷新率，游戏体验非常不错。

如果舍弃一些清晰度，将分辨率降低到 1200P，此时的平均帧数可以达到 155fps，已经超过了这块 120Hz 屏幕的刷新率上限。

第二款是玩家俗称“众生平等”的《刺客信条：奥德赛》，它对硬件的压力有多大相信老玩家心里都有数，而且没有针对 AMD FSR 技术做优化，进入游戏后我们选择 1200P 分辨率，低画质预设，运行游戏自带的基准测试，平均帧数来到了 46 帧，表现还可以。

第三款是有着“神优化”之称的《极限竞速：地平线 5》，这款游戏针对 AMD 的 FSR 技术进行了适配，我们进入游戏后先选择 1200P 分辨率，中画质预设，并将 FSR 选项调节为平衡，运行自带基准测试，平均帧数可达 77fps，运行起来还是很流畅的。

接着我们将分辨率改为 1600P，FSR 选项改为性能，此时的平均帧数刚好跑在 60 帧，可以说 Radeon 780M 想要畅玩还是没太大压力的。

第四款是刚发售不久的《碧蓝幻想 Relink》，作为主机移植游戏，它对 PC 的优化并不算好，但是应该有很多小伙伴买电脑后想尝试这款游戏，所以我们也进行了测试，在 1080P 分辨率，标准画质预设选项下，游戏的跑图平均帧数为 49 帧，战斗时的平均帧数也有 40 帧左右，玩还是能玩的，期待后期硬件驱动优化后能有更好的表现。

第五款是《古墓丽影：暗影》，在 1080P 分辨率、系统预设高画质下，运行游戏自带的基准测试，平均帧率可以到 43fps，也达到了能玩的水平。

如果还是保持 1080P 分辨率，画质预设调到最低，再运行一遍基准测试，这时平均帧率来到了 67fps，已经能够流畅地游玩了。

总体来说，小新 Pro14 2024 AI 锐龙版的游戏体验超出了我们的预期，闲暇之余可以用来进行一些轻度的游戏，3A 大作如果对画质要求不是太高，也可以游玩，对于一款轻薄本来说，确实已经很不容易了。

五、存储性能和续航测试

游戏测试中我们也注意到，3A 游戏对于内存占用还是比较高的，基本都要用掉 16GB 以上，所以小新 Pro14 2024 AI 锐龙版普及了 32GB 大内存和 1TB 存储容量，对游戏体验来说非常关键。在内存的表现上，联想小新 Pro14 2024 AI 锐龙版的读取速度可以达到 58804MB/s，写入速度甚至达到 101154 MB/s，拷贝速度也有 73846 MB/s，内存延时则在 112.1ns。

自带 1TB 固态硬盘，顺序读写均在 5000MB/s左右，具体表现大家可以参考 CrystalDiskMark 的测试结果。

续航方面，小新 Pro14 2024 AI 锐龙版在上一代 75Wh 电池容量的基础上再次升级，用上了高达 84Wh 的电池，要知道这可是一台 14 英寸的轻薄本，所以我们也非常好奇它的续航表现。

不测不知道，一测吓一跳，我们将小新 Pro14 2024 AI 锐龙版的屏幕亮度调到 150nit（约 65% 屏幕亮度），刷新率切换为 60Hz，性能模式选择节能，电池模式选择最佳能效，并关闭键盘背光，然后运行 PCMark 10 中的现代办公续航测试项目，最终成绩为 13 小时 56 分，突破了IT之家的笔记本历史机型续航成绩。随后我们又用 1080P 分辨率播放一集 45 分钟的在线电视剧，也仅耗电 5%，续航表现非常出色。

六、总结

总体用下来，小新 Pro14 2024 AI 锐龙版首先可以说是“名副其实”，在实际体验中很好地呼应了“AI”锐龙版之名，AMD 锐龙 7 8845H 处理器的 Ryzen AI 技术支持，出色的 NPU 能力，都让这款轻薄本有了更加智慧化的使用体验，无论是 AI 办公相关应用、还是 AI 对游戏体验的加成，以及 AI 大模型终端侧运行的优化和支持，乃至一些系统级功能的“AI 加速”，最终都让我们的工作和创作更加高效、便捷，省下不少时间和精力，而这，也正是“AI PC”的宗旨所在。

此外，从传统视角来看，小新 Pro14 2024 AI 锐龙版对学生群体和初入职场的年轻人来说也是一台称职的轻薄本，它出色的性能释放和散热表现，让用户在处理高负载专业创作、游戏时能够游刃有余；而小巧的机身和强悍的续航，又可以随手带走，无惧续航焦虑，全新升级的 OLED 屏幕和杜比音效，则让这台电脑的显示和外放效果都得到了保证。所以小新 Pro14 2024 AI 锐龙版做到了全能、高能、小机身大能量。

据悉，小新 Pro14 2024 AI 锐龙版首发会有 2 种配置可选，分别对应 16GB / 1TB 存储组合与 32GB / 1TB 存储组合，价格只要 4999 元起，有鸽子灰和天青蓝两种配色，感兴趣的朋友可以重点关注下。

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