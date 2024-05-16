百度李彦宏：小米、OPPO、vivo、三星、荣耀、联想、蔚来均已接入文心大模型

IT之家 5 月 16 日消息，在百度 2024 年第一季度财报电话会上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏透露，继上季度与中国三星、荣耀合作后，本季度，小米、OPPO、vivo 等手机厂商均接入文心大模型 API。大模型的合作领域还在从手机向 PC 和电动汽车领域拓展，联想和蔚来汽车也在季度内达成合作。李彦宏表示，向智能设备的拓展，为文心大模型被更大规模用户采用提供了充足机会。

IT之家此前报道，今日百度发布 2024 年第一季度财报，报告期内实现总营收 315 亿元，百度核心营收 238 亿元。同时，归属百度的净利润 (Non-GAAP) 为 70.11 亿元，同比增长 22%，归属于百度核心的净利润 (Non-GAAP) 66.28 亿元，同比增长 26%，均超出市场预期。

财报显示，2024 年 3 月百度 App 月活用户达 6.76 亿，同比增长 3%，季度在线营销收入 170 亿元。

据了解，发布一年多，“文心一言”用户数突破 2 亿，文心大模型日调用量也达 2 亿。百度于近期推出多个轻量级大语言模型，并上线 Agent Builder、App Builder 和 Model Builder 三大开发工具。得益于文心大模型和飞桨的相互促进，截至 4 月中旬，飞桨社区上的开发者数量已达 1300 万人。

百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，“随着生成式人工智能时代在中国的到来，文心大模型等基础模型将成为基础设施，融入人们生活的方方面面。我们正在让文心大模型系列变得更加实惠和高效。这将为百度带来更多机遇。”

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