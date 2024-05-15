百度：考虑和特斯拉在 Robotaxi 出租车领域“可能的”合作机会

IT之家 5 月 15 日消息，据上证报报道，百度自动驾驶技术部总经理徐宝强今日表示，对于特斯拉将推出的 Robotaxi（共享出租车），百度将根据特斯拉方面的具体应用模式和进入中国市场的节奏等，考虑可能的合作机会。

马斯克曾在 X（推特）上发文透露，特斯拉计划 2024 年 8 月 8 日推出无人驾驶出租车（Robotaxi）。特斯拉此前也表示，下一代汽车平台将包括“更低价的汽车”和全自动驾驶出租车。

今年 4 月下旬，有消息称特斯拉公司将通过与百度公司在地图和导航功能方面的合作，扫清在中国推出先进辅助驾驶功能的关键障碍。4 月 28 日，特斯拉 CEO 马斯克来到中国，外媒称这是马斯克对中国“一次令人意外的访问”。马斯克来到中国后，特斯拉官方微博先后两次发声，提到了加速自动驾驶技术落地，详情可见IT之家此前报道。

随后，有知情人士表示，在自然资源部当时获批的地图中，由百度智图科技有限公司提交的用于导航的 GS（2023）4634 号高级辅助驾驶地图即为双方合作完成的车道级地图，特斯拉与百度地图此次合作为“独家”、深度定制。

马斯克曾表示，选择 8 月 8 日发布特斯拉自动驾驶出租车 Robotaxi 的原因之一是因为该日期在中国被视为吉祥数字。“部分原因确实是因为 8 月 8 日在中国是吉祥数字！此外，那也是我的三胞胎的 17 岁生日。”

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