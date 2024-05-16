前脸造型独特，长城欧拉 EC31 中大型轿车谍照曝光

IT之家 5 月 16 日消息，多名博主今日晒出了长城汽车旗下欧拉品牌全新中大型轿车的路试谍照。该车内部代号为 EC31，定位中大型轿车，尺寸或将比此前发布的中型轿车 —— 欧拉闪电猫要更大。

IT之家注：欧拉闪电猫长宽高分别为 4871/1862/1500 毫米，轴距 2870 毫米。

新车侧面仍然维持欧拉闪电猫的溜背式轮廓，车头车尾都配备了圆形灯组，车身侧面则是传统样式的门把手。值得一提的是，新车格栅造型相当独特，配合车灯来看，整个牵连酷似一张搞怪的面部表情。

▲ 图源博主“王科-WANGKE”，下同

内饰方面，该车配备中控、副驾双联屏，手机无线充电板周边环绕了一圈实体按键、旋钮，还可以看到下方储物空间预留给香氛系统的区域。

新车动力信息暂未公布。作为对照，欧拉闪电猫提供单电机前驱和双电机四驱两种动力，单电机版本最大功率为 150 千瓦，峰值扭矩 340 牛・米；双电机四驱车型综合功率 300 千瓦，综合扭矩 680 牛・米，CLTC 工况分别为 555 公里、705 公里和 600 公里。

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