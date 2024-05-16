Opera 浏览器已原生支持 Windows on Arm，带来更佳性能和续航

IT之家 5 月 16 日消息，Opera 现已原生支持 Windows on ARM 系统，即日起，Opera 用户可以下载适用于 Windows 上的 ARM64 架构的全新开发者版本。

根据官方博客文章，针对 ARM 优化的 Opera 在 Speedometer 性能测试中得分是模拟器版本的两倍，这将为用户带来“最佳的使用体验”，尤其是在最新的基于 ARM 架构的 Windows 电脑上。

得益于微软 App Assure 团队和高通的技术支持，最新的 Opera 版本在全新一代电脑上运行速度可提升两倍以上。Opera 致力于为所有设备（包括最新的骁龙处理器驱动的 Windows 电脑）提供最佳的体验。

IT之家注意到，除了提供更快的性能之外，Opera for ARM 还将提供更好的能效。该公司宣称，用户可以将骁龙 X 系列处理器的节能设计与浏览器内置的省电模式结合使用，从而最大限度地延长单次充电的续航时间。对于已经拥有 ARM 芯片电脑的用户来说，也能享受性能和能效的大幅提升。

目前，针对 Windows on ARM 的 Opera 浏览器仅在开发者频道中提供，不过稳定版本应该很快就会发布。

微软和高通正准备在今年晚些时候推出一系列搭载骁龙 X 处理器的 AI 个人电脑，与苹果的 M 系列处理器展开竞争。开发者似乎也对此举措表示支持，例如，谷歌最近发布了原生支持 ARM64 架构的 Chrome 浏览器版本，这对于全球最受欢迎的浏览器来说意义重大。

首批搭载骁龙 X 芯片的 AI 个人电脑将于 5 月 20 日的微软活动上亮相。

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