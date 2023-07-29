全球用户破 100 万，Opera 旗下 AI 工具 Aria 将登陆 iOS 平台

IT之家 7 月 29 日消息，Opera 今年 5 月上线生成式 AI 工具--Aria，并于今年 6 月底向安卓用户开放，目前全球使用用户数量已经超过 100 万。

Aria 是一项集成到 Opera One 桌面浏览器及其 Android 浏览器测试版中的人工智能服务，通过将 AI 的力量与浏览器的全功能相结合，来提高他们的创造力和生产力。

IT之家注：“Aria”基于 Opera 自家的“Composer”基础架构，允许 Aria 连接到多个 AI 模型，进一步扩展其功能。例如由 Opera 的主要合作伙伴提供的搜索服务。所有这些创新都将更好地优化用户体验，让用户体验更加统一和连贯。

Opera 联合首席执行官表示：

Aria 在上线之后得到了用户的广泛认可，使用时间也显著提升，并增加了搜索和浏览量。 我迫不及待地想让更多的用户尝试 Aria，接下来我们会在所有主要平台上推出 Aria，并集成为 Opera GX 和 iOS 版 Opera 上。

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