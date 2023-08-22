Opera GX 游戏浏览器推出 ROG 定制版，提供主题背景及自定义灯效

IT之家 8 月 22 日消息，近日，华硕 ROG 联合 Opera 推出了专为游戏玩家打造的 Opera GX ROG 定制浏览器，搭载了华硕 Aura Sync 技术、ROG 主题背景、以及独家内容等。

▲ 图源 ROG 官网

据 ROG 官方介绍，凭借 ROG 背景、主题音乐、电子朋克等内容，这一版本的 Opera GX 浏览器将整个 PC 与游戏主题结合在一起。

Opera GX ROG 版浏览器可充分利用 ROG 设备上的 RGB LED 灯，与 ASUS Aura Sync 集成，可带来个性化和同步灯光效果。用户可创建实时响应浏览器事件的自定义灯光效果和动画。例如，当用户收到新消息、文件下载完成或打开选项卡时，可以使用灯光来提醒。

IT之家从官方了解到，Opera GX ROG 版保留了基础版浏览器的主要功能，用户可使用 Limiter 功能限制浏览器 CPU、RAM 和网络带宽的使用，从而得到更顺畅的游戏体验。

此外，Opera GX 浏览器还实现了与应用程序和服务的无缝集成，通过其侧边栏，用户可以与小队进行聊天，密切关注喜爱的 Twitch 主播，并即时访问 TikTok、WhatsApp、Instagram 等。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。