Moto G85 手机现身跑分库：高通骁龙 4 Gen 3、8GB RAM

IT之家 5 月 17 日消息，摩托罗拉在去年 8 月推出了 Moto G84 手机，目前该产品线的后续机型 ——Moto G85 手机已经现身 Geekbench 跑分库，该机此前也已现身欧洲零售商的数据库，显示售价为 300 欧元（IT之家备注：当前约 2352 元人民币）。

Geekbench 跑分库页面显示，这款手机单核跑分为 939 分，多核跑分为 2092 分，搭载还未官宣的高通骁龙 4 Gen 3 处理器，同时配备 8GB RAM。

作为参考，摩托罗拉现款 Moto G84 手机配备 6.5 英寸 pOLED 屏幕，采用 Full HD+ 分辨率，120Hz 刷新率，10-bit 颜色，最高亮度为 1300 尼特。

该机配备高通骁龙 695 处理器，支持 14 个 5G 频段，最初搭载基于安卓 13 的 My UX 系统（现在为安卓 14），摩托罗拉还为该机提供 3 年的安全更新。

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