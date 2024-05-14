摩托罗拉 moto X50 Ultra 手机跑分曝光：高通骁龙 8s Gen 3 处理器 + 12GB 内存

IT之家 5 月 14 日消息，摩托罗拉手机将于 5 月 16 日举行联想 AI PC & AI 手机发售体验会，届时将推出“moto X50 Ultra”AI 手机。该机正式发布之前，已经现身 GeekBench 跑分库，6.2.0 版本单核得分 1946 分，多核得分 5128 分。

根据跑分库页面信息，该机采用 1+3+4 配置的八核处理器，最高峰值频率为 3.01GHz，并配备 Adreno 735 GPU，也就是高通骁龙 8s Gen 3 处理器。

页面信息还显示该机配备 12GB 内存，搭载最新安卓 14 系统。IT之家此前报道 moto X50 Ultra 是目前定位最高的骁龙 8s Gen3 新机，主要配置包括：

6.7"2712*1220p 1.5K+144Hz LTPS OLED

50Mp 前摄，50Mp OV50H 1/1.3" 超大底主摄 + 50Mp JN1 超广角 + 64Mp OV64B 3X 潜望长焦

4500mAh 电池 + 125W 有线充 + 50W 无线充

骁龙 8s Gen 3 处理器 + 16GB+1TB

金属中框 + 实木 / 玻璃机身，8.59mm / 197g

USB 3.1 Gen2 接口

IP68 级防尘防水

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