荣登销量榜全球第二：《GTA 5》游戏售出超 2 亿套，仅次《我的世界》

IT之家 5 月 17 日消息，Take-Two Interactive 近日宣布《侠盗猎车手 V（GTA 5）》的全球销量已突破 2 亿套，这款游戏自 2013 年首次在 PS3 和 Xbox 360 平台上发布以来，先后移植到 PC、PS4、Xbox One、PS5 和 Xbox Series X|S 等多个平台。

参考IT之家此前报道，本作在 2023 年 8 月出货量为 1.85 亿。这意味着在短短 9 个月内，又有 2000 万份游戏售出，平均每三个月销售 500 万。对于一款已经发行超过十年的游戏来说，这样的销售速度令人震惊，我们仍未知道到底是谁还在买《GTA 5》。

在 Wikipedia 游戏销量排行榜上，目前超越《GTA 5》的仅有《我的世界（Minecraft）》，截至 2023 年 10 月，《我的世界》在各平台上的总销量超过 3 亿。

相比之下，Take-Two 旗下的另一款大作《荒野大镖：救赎 2（Red Dead Redemption 2）》，自六年前（2018 年）发布以来，累计销量为 6400 万。

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