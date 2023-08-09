首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 游戏之家>游戏快报

Take-Two 发布财报：《荒野大镖客 2》销量破 5500 万、《GTA 5》销量超 1.85 亿

2023/8/9 15:28:41 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
评论：

IT之家 8 月 9 日消息，Take-Two Interactive Software 今日公布了截至 6 月 30 日的季度财报，IT之家今天早上曾报道，Take-Two 在财报中信心满满，暗示《GTA 6》将于 2024 年发售

而在发布财报后，Take-Two CEO 同时接受媒体 GamesBeat 的采访，IT之家整理相关财报及采访要点如下：

  • 1、该季度预订量增长 20%，达 12 亿美元（约 86.48 亿元人民币）；净收入增长 17%，达 12.8 亿美元（约 92.24 亿元人民币）。

  • 2、《GTA 5》销量超过 1.85 亿（上一季度 1.8 亿），系列累计销量超过 4.05 亿

  • 3、《荒野大镖客：救赎 2》 销量突破 5500 万（上一季度 5300 万），系列累计销量超过 7900 万

  • 4、《NBA 2K23》 销量突破 1300 万（上一季度 1100 万），系列累计销量超过 1.4 亿。

  • 5、《无主之地 3》销量突破 1800 万（上一季度 1700 万），系列销量超过 8100 万。

  • 6、《文明》、《生化奇兵》 系列销量未动（分别 6700 万和 4200 万）。

  • 7、公司对本财年的业绩保持乐观态度，预计全年总预订量将达到 54.5 亿~55.5 亿美元

  • 8、预计到 2026 年 3 月 31 日为止，Take-Two 将推出 52 款游戏

  • 9、Take-Two 首席执行官 Strauss Zelnick 表示：本财年开局良好超乎预期，故看好今年的业绩。公司的业务将在 2025 财年迎来一个重大拐点，公司相信届时业绩会来到一个新的高度，并开启一个全新的篇章。

▲ 图源 Take-Two 财报

▲ 图源 Take-Two 财报

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：GTA 5TakeTwoR 星

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用