Take-Two 发布财报：《荒野大镖客 2》销量破 5500 万、《GTA 5》销量超 1.85 亿

IT之家 8 月 9 日消息，Take-Two Interactive Software 今日公布了截至 6 月 30 日的季度财报，IT之家今天早上曾报道，Take-Two 在财报中信心满满，暗示《GTA 6》将于 2024 年发售。

而在发布财报后，Take-Two CEO 同时接受媒体 GamesBeat 的采访，IT之家整理相关财报及采访要点如下：

1、该季度预订量增长 20%，达 12 亿美元（约 86.48 亿元人民币）；净收入增长 17%，达 12.8 亿美元（约 92.24 亿元人民币）。

2、《GTA 5》销量超过 1.85 亿（上一季度 1.8 亿），系列累计销量超过 4.05 亿。

3、《荒野大镖客：救赎 2》 销量突破 5500 万（上一季度 5300 万），系列累计销量超过 7900 万。

4、《NBA 2K23》 销量突破 1300 万（上一季度 1100 万），系列累计销量超过 1.4 亿。

5、《无主之地 3》销量突破 1800 万（上一季度 1700 万），系列销量超过 8100 万。

6、《文明》、《生化奇兵》 系列销量未动（分别 6700 万和 4200 万）。

7、公司对本财年的业绩保持乐观态度，预计全年总预订量将达到 54.5 亿~55.5 亿美元。

8、预计到 2026 年 3 月 31 日为止，Take-Two 将推出 52 款游戏。

9、Take-Two 首席执行官 Strauss Zelnick 表示：本财年开局良好超乎预期，故看好今年的业绩。公司的业务将在 2025 财年迎来一个重大拐点，公司相信届时业绩会来到一个新的高度，并开启一个全新的篇章。

▲ 图源 Take-Two 财报

▲ 图源 Take-Two 财报

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