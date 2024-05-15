字节跳动豆包大模型掀起价格战：主力模型比行业低 99.3%，日均处理千亿级 Tokens

IT之家 5 月 15 日消息，今日，字节跳动豆包大模型正式发布，宣布大模型价格进入“厘时代”。

字节跳动火山引擎总裁谭待介绍称：经过一年时间的迭代和市场验证，豆包大模型正成为国内使用量最大、应用场景最丰富的大模型之一，目前日均处理 1200 亿 Tokens 文本，生成 3000 万张图片。

“大的使用量，才能打磨出好模型，也能大幅降低模型推理的单位成本。豆包主力模型在企业市场的定价只有 0.0008 元 / 千 Tokens，0.8 厘就能处理 1500 多个汉字，比行业便宜 99.3%。”

▲ 火山引擎总裁谭待公布豆包大模型定价，图源：字节跳动

IT之家查询获悉，豆包大模型原名“云雀”，是国内首批通过算法备案的大模型之一。目前，字节跳动已经基于豆包大模型打造了 AI 对话助手“豆包”、AI 应用开发平台“扣子”、互动娱乐应用“猫箱”，以及星绘、即梦等 AI 创作工具，并把大模型接入抖音、番茄小说、飞书、巨量引擎等 50 余个业务。

字节跳动产品和战略副总裁朱骏表示：技术在快速演化，但用户核心的需求没有改变，包括高效获取信息、工作提效、自我表达、社交娱乐等等。字节跳动做了很多学习和探索，希望找到适合的大模型应用形态，以足够自然的交互方式，为用户的生活和工作带来便利。

字节还强调，豆包是字节跳动重点投入的大模型应用，豆包 App 目前在苹果 App Store 和各大安卓应用市场下载量均处于 AIGC 类应用第一名。据朱骏透露，豆包上已有超过 800 万个智能体被创建，月度活跃用户达到 2600 万。

豆包大模型在服务字节内部的同时，也在与火山引擎的众多企业客户合作共创。谭待认为，企业在不同业务场景中，需要不同特点的模型，从而实现最佳效果和性价比。为此，豆包大模型提供的是一个有多模态能力的模型家族，目前主要包括通用模型 pro、通用模型 lite、语音识别模型、语音合成模型、文生图模型等九款模型。

谭待认为，降低成本是推动大模型快进到“价值创造阶段”的一个关键因素。豆包大模型的定价大幅低于行业价格：以豆包通用模型 pro-32k 版为例，模型推理输入价格仅为 0.0008 元 / 千 Tokens，而市面上同规格模型的定价一般为 0.12 元 / 千 Tokens，是豆包模型价格的 150 倍。

根据火山引擎公布的价格计算，一元钱就能买到豆包主力模型的 125 万 Tokens，大约是 200 万个汉字，相当于三本《三国演义》。

谭待表示，大模型降价，不能只提供低价的轻量化版本，主力模型和最先进的模型也要够便宜，才能真正满足企业的复杂业务场景需求，充分验证大模型的应用价值，从而催化出超越现有产品和组织模式的创新。

除此之外，字节跳动火山引擎还宣布联合中国电动汽车百人会，与吉利汽车、长城汽车、捷途汽车、赛力斯、智己汽车等 20 余家厂商共同成立汽车大模型生态联盟。

同时，火山引擎与 OPPO、vivo、荣耀、小米、三星、华硕宣布成立智能终端大模型联盟。OPPO 小布助手、荣耀智慧办公智能助手、小米“小爱同学”，以及华硕笔记本电脑的豆叮 AI 助手等应用，均已接入火山引擎的大模型服务。

字节表示，“扣子专业版”目前已集成在火山引擎的大模型服务平台“火山方舟”上，提供企业级 SLA 和高级特性，包括招商银行、海底捞火锅、超级猩猩、猎聘等企业，还有复旦大学、浙江大学等名校均有使用。

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