重心放在元宇宙和 AI 领域，Meta 宣布 2026 年 6 月关闭企业通讯软件 Workplace

IT之家 5 月 15 日消息，Meta 公司今天宣布将于 2026 年 6 月 1 日关闭企业通讯软件 Workplace，将开发的重心放在元宇宙和 AI 领域。

Meta 公司表示用户在 2025 年 8 月 31 日之前，可以继续像往常一样使用 Workplace 所有功能；在 2025 年 9 月 1 日起至 2026 年 5 月 31 日，访问权限将被限制为只读，允许用户查看内容和下载数据，但不能发布任何新内容或进行任何更改；2026 年 6 月 1 日关闭所有访问权限。

Meta 公司表示用户可以在管理员同意的情况下，下载自己的 Workplace 数据，包括个人资料信息、帖子和聊天信息，在整个过渡期间，Workplace 管理员都将获得账户管理和客户支持。

IT之家注：Workplace 是一款企业软件，企业客户可以将其用作与员工沟通的内部社交网络。这项服务于 2016 年推出，Spotify 和星巴克等公司都是这款应用的客户。

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