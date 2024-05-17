国行曾售 777777 元，LG 停产可卷曲电视“Signature OLED TV R”

IT之家 5 月 17 日消息，LG 在 2019 年推出了全球首款可卷曲 OLED 电视“Signature OLED TV R”，不过直到 2020 年才对外售卖，而国行更是在 2022 年才开卖，售 777777 元。

不过根据韩媒 Chosun 报道，由于销量“微乎其微”，LG 目前已经停产“Signature OLED TV R”，相关生产线被重新用于其他电视。

据介绍，“Signature OLED TV R” 可卷曲电视拥有 65 英寸 3840×2160 分辨率屏幕，支持 HDR、120Hz 刷屏率、1ms 响应时间与 300-500 尼特亮度，覆盖 98.5% DCI-P3 色域。

配置方面，这款电视采用四核 CPU（四核 A76），支持 2.4G&5G WIFI 频段，搭载 WebOS 系统，配备 2GB 运行内存和 8GB 存储内存。

IT之家了解到，LG 超薄可卷曲 OLED 电视的屏幕可根据用户的功能需求按三种模式展开或关闭。用户可使用全景模式观看喜爱的内容，使用功能模式为生活增添氛围感，还可以通过扬声器模式充分利用空间。

功能模式支持开启音乐、时钟、相框、氛围声光律动或者家庭面板的功能；

当屏幕卷曲收纳到底座中，电视会变成扬声器模式，支持 4.2 声道 100W 扬声器与杜比全景声。

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