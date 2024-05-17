安耐美将参加 2024 台北国际电脑展，带来标准长 1650W 钛金电源

IT之家 5 月 17 日消息，机箱、电源、散热企业安耐美近日宣布将参加 2024 台北国际电脑展，以“赋能未来”为主轴，带来多款小体积千瓦电源和工作站 CPU 用一体式水冷散热器。

IT之家曾报道，安耐美今年早些时候推出了 REVOLUTION D.F.12 系列金牌短机身电源。该系列电源整体长度 122mm，短于 ATX 标准规定的 140mm。

REVOLUTION D.F.12 系列电源至高可选 850W 功率版本，而安耐美的新产品将把短机身电源的能效和功率推向新高度。

安耐美在新闻稿中表示，其即将推出铁壳深度（电源长度）保持 12cm 的 1000W 80PLUS 白金牌电源；除此之外还有长 14cm 的 1650W 80PLUS 钛金 / 白金牌电源。

一直以来，1600/1650W 被视为 PC 电源的旗舰量级，拥有这一功率的电源一般也具有至少 165mm 的超长机身，安耐美的标准长 1650W 钛金电源相较同级别竞品具有更高的功率密度。

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