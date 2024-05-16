4K@160Hz + HDR400：微星 MAG 274URFW 显示器 2199 元京东大促

微星于 2024 年 4 月份上架了 MAG 274URFW 显示器，搭载 27 英寸 Rapid IPS 面板，具备 4K 分辨率 + 160Hz 刷新率，拥有 48Gbps 速率的 HDMI 2.1 接口，首发价 2499 元。

京东 618 大促期间，直降至 2399 元，晒单返 200 元红包，折合仅需 2199 元 + 3 年上门服务：

据介绍，这款显示器采用 3840 x 2160 分辨率 160Hz Rapid IPS 面板，0.5ms GtG 灰阶响应时间，拥有 1000:1 静态对比度与 400 尼特的最高亮度，支持 AdaptiveSync 自适应刷新，覆盖 98% DCI-P3 色域、93% Adobe RGB 色域，通过 VESA DisplayHDR 400 认证。

此外，该显示器使用人体工程学支架，支持上下、俯仰、垂直、左右多维度调节，且支持 VESA 支架安装，配备 1 个 DP1.4 接口、2 个 HDMI 2.1 接口、1 个 USB-C（支持 15W 反向供电）接口、1 个 3.5mm 音频接口。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】