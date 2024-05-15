AOC 爱攻 AG276UX 27 英寸显示器国行上架：4K 160Hz、Fast IPS，3299 元

IT之家 5 月 15 日消息，AOC 上月于海外推出的爱攻 AG276UX 27 英寸显示器国行上架，现已开启 100 元定金预售，到手价 3299 元。

据介绍，这款显示器配备一块 3840 x 2160 分辨率 160Hz 刷新率的 Fast IPS 面板，静态对比度 1000:1，GtG 灰阶响应时间 1ms，色深 10bit，覆盖 99% sRGB 和 95% P3 色域。

该显示器拥有 600 尼特的 HDR 峰值亮度，通过 VESA DisplayHDR 600 认证。

此外，该款显示器还配备 Light FX 灯光系统，其支架配备便携提手与折叠耳机挂架，底部设有理线槽，支持倾斜 / 旋转。

AOC 爱攻 AG276UX 显示器配备 2 个 HDMI 2.1 接口、1 个 DisplayPort 1.4 接口、2 个 USB-A 3.2 接口、1 个 USB-B 上行接口与 3.5mm 音频输出接口，IT之家附详细规格如下：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。