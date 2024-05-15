首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

AOC 爱攻 AG276UX 27 英寸显示器国行上架：4K 160Hz、Fast IPS，3299 元

2024/5/15 13:41:23 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
评论：
感谢IT之家网友 很宅很怕生 的线索投递！

IT之家 5 月 15 日消息，AOC 上月于海外推出的爱攻 AG276UX 27 英寸显示器国行上架，现已开启 100 元定金预售，到手价 3299 元。

显示器主视觉

据介绍，这款显示器配备一块 3840 x 2160 分辨率 160Hz 刷新率的 Fast IPS 面板，静态对比度 1000:1，GtG 灰阶响应时间 1ms，色深 10bit，覆盖 99% sRGB 和 95% P3 色域。

显示器特点

该显示器拥有 600 尼特的 HDR 峰值亮度，通过 VESA DisplayHDR 600 认证。

此外，该款显示器还配备 Light FX 灯光系统，其支架配备便携提手与折叠耳机挂架，底部设有理线槽，支持倾斜 / 旋转。

AOC 爱攻 AG276UX 显示器配备 2 个 HDMI 2.1 接口、1 个 DisplayPort 1.4 接口、2 个 USB-A 3.2 接口、1 个 USB-B 上行接口与 3.5mm 音频输出接口，IT之家附详细规格如下：

规格参数

京东 AOC 爱攻 AG276UX 27 英寸 4K 160Hz 显示器 100 元定金预售，5 月 31 日 20:00 支付尾款 3299 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：显示器AOC

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用