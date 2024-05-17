华为深度合作，长安深蓝 L07 车型官图公布

IT之家 5 月 17 日消息，长安旗下深蓝品牌今日公布 L07 车型官方图片，此前该车已经在工信部完成申报。

据介绍，长安深蓝 L07 车头采用弧线、下压俯冲式造型，搭配流畅车身线条、饱满掀背造型，全新贯穿式尾灯设计点缀发光尾标，支持电动尾翼配置。

值得一提的是，深蓝官方还透露新车将与华为“深度合作”，号称“以智能科技为核，为用户焕新智驾体验引领未来出行方式”。

工信部申报信息显示，深蓝 L07 长宽高分别为 4875/1890/1480mm，轴距为 2900 毫米，整备质量 1880/1865kg，提供纯电、增程两种动力版本。

其中，纯电版搭载一个最大功率 185kW 的电动机，配备磷酸铁锂电池。增程版搭载最大功率 72kW 的 1.5L 发动机，以及峰值功率 160kW 的驱动电机，同样配备长安动力磷酸铁锂电池。

目前，关于这款新车的更多配置信息以及上市时间还未知，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。

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