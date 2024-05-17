谷歌 CEO 皮查伊：若 OpenAI 用 YouTube 训练 AI ，公司将采取法律行动

IT之家 5 月 17 日消息，CNBC 消息，谷歌公司 CEO 桑达尔・皮查伊表示：如果确定微软支持的 OpenAI 依赖 YouTube 内容来训练能够生成视频的人工智能模型，谷歌将“解决这个问题”（采取法律行动）。

IT之家此前报道，OpenAI 首席技术官在接受采访时语焉不详，无法明确说明 Sora 的训练数据来源。当记者追问具体来源是否包含 YouTube 视频时，她竟然表示“我实际上并不确定（I'm actually not sure about that）”。

皮查伊在被问及 OpenAI 是否可能违反谷歌的条款和条件时，皮查伊答道：“我认为这是他们（OpenAI）需要回答的问题，我没有什么要补充的。我们确实有明确的服务条款，通常在这些事情上我们会与（其他）公司接触，确保他们理解我们的服务条款。我们会解决的。”

为了对标 OpenAI 的 Sora，5 月 15 日，谷歌在 2024 I / O 开发者大会上推出了 Veo，Veo 可以生成长度超过 1 分钟，分辨率最高 1080P 的“高质量”视频，并具有多种视觉和电影风格。

除此之外他还谈到了苹果公司，他表示：“我们专注于为苹果生态提供出色的体验，这是我们非常重视的事情，我很有信心。可以看到今天 AI 概览功能在 iOS 上测试时非常受欢迎，所以我们会继续将包括 Gemini 在内的更多功能带到苹果生态。”

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