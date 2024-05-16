谷歌升级安卓防盗措施：检测手机被抢劫可自动锁定等

IT之家 5 月 16 日消息，谷歌公司发布新闻稿，宣布推出一系列新功能，在安卓手机丢失或者被盗之后，保护用户的设备和数据安全，并帮助挫败小偷转售设备或从设备数据中获利的企图。

窃取检测锁（Theft Detection Lock）

谷歌会借助 AI 来判断手机使用场景，如果有人使用抢走你的手机，然后试图通过跑步、骑自行车或开车等方式逃跑，安卓手机在检测到这一系列事件，它就会自动锁定你的手机，禁止访问手机中的所有内容。

离线设备锁（Offline Device Lock）

用户手机被盗之后，该功能如果检测到设备长时间断开网络连接，或者尝试了大量不成功的身份验证，它就会自动锁定设备屏幕。

远程锁（Remote Lock）

如果你的手机已经落入坏人之手，该功能可以让你使用电话号码锁定手机屏幕。在通过安全验证后，你可以从任何设备上进行操作，这意味着在紧急情况下你不需要记住谷歌账户密码。

防盗保护

安卓设备如果需要重置恢复出厂设置，需要登录谷歌账号。如果在不知情的情况下，他人无法进一步操作，很难抹掉你的设备并将其出售。

此外禁用 Find My Device 现在还需要验证密码或进行生物识别。

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