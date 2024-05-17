谷歌增强安卓无障碍体验：用 AI 描述周围环境等

IT之家 5 月 17 日消息，谷歌公司为迎接第 13 个全球无障碍宣传日（GAAD），升级了旗下的 Lookout、Look to Speak、Maps 和 Project Relate Android 应用程序，改善了辅助功能体验。

Lookout

IT之家注：Lookout 是谷歌推出的具有新辅助功能的 Android 应用程序之一，该应用旨在帮助盲人和低视力 Android 用户识别周围的物体并阅读文档。

谷歌现在为 Lookout 发布了一种新的查找模式，提供了一种查找特定对象的新方法。

该功能目前正在推出测试版，可识别七类物品，如座椅、桌子或浴室。现在，当你用手机摄像头扫描房间时，Lookout 应用程序会告诉你离所选物品有多远，以及该往哪个方向走。

值得注意的是，更新后的 Lookout 应用程序现在还能直接在其中提供 AI 生成的画面描述。

Look to Speak

谷歌 Look to Speak 应用就是支持用户使用眼睛选择预写和定制的短语。一旦你选择了短语，它就会大声说出来。

在新的更新中，新增了无文字模式。用户还可以在短语中选择个性化的表情符号、符号和照片。

Project Relate Android

该应用可以帮助有语言障碍的用户说话。新更新的应用程序允许用户从其他应用程序中导入文本，为语音训练创建自定义提示。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。