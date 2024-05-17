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上海移动发布 5G-A（5.5G）套餐包：体验包 10 元起，套餐 199 元起

2024/5/17 10:31:59 来源：IT之家 作者：沛霖（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 17 日消息，上海移动昨天在“智算引领 创新提质”世界电信日发布会上，推出 4 档 5G-A 套餐包，包含 2 档体验套餐和 2 档体验包：

  • 199 元档 5G-A 体验套餐每月可享国内流量 60GB国内通话 1000 分钟（含 5G 新通话），含千兆宽带、全屋 WiFi、高清电视、手机上网提速、移动云盘、权益会员、视频彩铃会员等业务和权益

  • 299 元档 5G-A 体验套餐每月可享国内流量 100GB国内通话 1500 分钟（含 5G 新通话），同样包含 199 元档 5G-A 体验套餐的业务和权益

  • 10 元档 5G-A 体验包可享手机上网速率提升

  • 50 元档 5G-A 体验包在手机上网速率提升的基础上提供 20GB 国内通用流量

上海移动在发布会表示，上海移动已开通全球最大规模商用 5G-A 3CC 网络，知名地标、十大重点场景、外环内主要道路实现 5G-A 全面覆盖，全国首条 5G-A 地铁线路全覆盖。在用户侧实测中，下行速率达 5Gbps、上行速率超过 500Mbps，平均体验速率达到 2.5Gbps，未来网络侧将加速部署上行 1Gbps、下行 10Gbps 的服务能力。

据IT之家此前报道，荣耀 Magic6 系列、小米 14 Ultra、OPPO Find X7 系列、vivo X Fold3 系列、iQOO12 系列等手机均已在发布时或后续升级支持 5G-A。

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关键词：中国移动5.5G

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