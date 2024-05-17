OPPO CPH2625 手机曝光：4880mAh 电池、8GB 内存，安卓 14 系统

IT之家 5 月 17 日消息，一款型号为“CPH2625”的 OPPO 手机近日现身 GeekBench、TUV Rheinland 和 Camera-FV5，鉴于 Reno 12 Pro 手机的型号为“CPH2629”，推测该机上市后应该是 OPPO Reno 12。

根据 GeekBench 跑分库信息，这款手机在 6.3.0 版本中单核分数为 1033 分，多核分数为 2750 分。

跑分页面显示该机搭载安卓 14 系统，内置 8GB 内存，预估上市后会有其它内存版本。

页面主板信息显示为“k6878V_64”，配备 8 核处理器，包括 4 个 2.00GHz 的核心和 4 个 2.5GHz 的核心，配备 Mali-G615 MC2 GPU，目前尚不清楚具体芯片名称。

这款手机还现身德国莱茵 TUV 认证，显示该手机配备 4880mAh 容量电池，预估该机上市后会宣传 5000mAh 电池和 80W 快充。IT之家附上相关图片如下：

OPPO Reno 12 已在相机 FV-5 平台上曝光。这表明该手机背面将配备 1260 万像素主摄像头，但也可能是 5000 万像素传感器（像素合并 pixel binding）。该传感器将配备 f / 1.8 光圈、EIS 和 4.8 毫米焦距。手机正面将配备一个 830 万像素的传感器。

以上图源：91Mobile

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