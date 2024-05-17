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小米 Redmi Note 13R 手机上架：骁龙 4 Gen 2 领先版处理器，标价 1399 元起

2024/5/17 13:33:20 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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感谢IT之家网友 星痕永至 的线索投递！

IT之家 5 月 17 日消息，Redmi Note 13R 手机日前上架小米官方商城，标价 1399 元起（以上市价格为准），开售时间暂时未知。

据介绍，Redmi Note 13R 手机采用全新磁控油墨工艺、双面玻璃机身，提供浅海蓝、冰晶银、子夜黑三款配色，搭配利落直角边框 + 环形闪光灯设计。

该机真面配备 6.79 英寸 LCD 高刷护眼屏，分辨率为 2460 x 1080，峰值亮度 550nit，支持 30 / 48 / 50 / 60 / 90 / 120Hz 刷新率、全程 DC 调光，还获得 TÜV 莱茵硬件级低蓝光认证、TÜV 莱茵节律友好认证、TÜV 莱茵无频闪认证。

该机搭载第二代骁龙 4 领先版处理器 + LPDDR4X+UFS 2.2 ，CPU 最高主频 2.3GHz。该机内置 5030mAh 电池（IT之家注：典型值），支持 33W 有线快充。

此外，该机还配备 5000 万像素超清双摄（1/2.76”， 0.64um，F1.8）、200 万像素微距相机、800 万像素前置相机、红外遥控、3.5mm 耳机孔、IP53 级防尘防水、侧边指纹解锁。

IT之家附各版本标价：

  • 6GB+128GB 1399 元

  • 8GB+128GB 1599 元

  • 8GB+256GB 1799 元

  • 12GB+256GB 1999 元

  • 12GB+512GB 2199 元

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关键词：小米Redmi Note 13R

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