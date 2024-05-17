苹果 iOS 编曲软件 FL Studio Mobile 售价迎一年内新低：98 元 → 38 元

IT之家 5 月 17 日消息，知名编曲软件 FL Studio 在苹果 iOS 平台的移动版日前迎来一年以内最低售价，目前仅售 38 元。该 App 售价此前长期维持 88 元，5 月 14 日一度调涨至 98 元。需要提醒的是，这款软件没有提供中文。

IT之家附链接：点此前往

FL Studio Mobile 简介大意如下：

在 iPad、iPhone 或 Mac 上创建并保存完整的多轨音乐项目。录制、排序、编辑、混音并渲染完整的歌曲。

功能亮点

* 音频录制、音轨长度茎 / wav 导入

* 带预览功能的样本和预置浏览

* 特效模块（见随附内容）

* 全屏 MacBook 和 iMac 触控板和鼠标支持。

* 高质量合成器、采样器、鼓套件和切分循环节拍

* 乐器模块（见随附内容）

* 在 FL STUDIO** 免费插件版本中加载项目

* 支持 MIDI 控制器（符合 Class 标准）。支持自动化。

* MIDI 文件导入和导出（单轨或多轨）

* 混音器： 每音轨静音、独奏、效果总线、平移和音量调整

* 钢琴卷。编辑音符或捕捉录制的演奏。

* 保存和加载 WAV、MP3、AAC*、FLAC、MIDI

* 通过 Wi-Fi 或云技术将歌曲分享到其他移动设备 3 装置

* 用户界面可根据各种屏幕分辨率和尺寸进行配置。

* 虚拟钢琴键盘和 Drumpad#

* 支持 IAA 应用程序（输入 / 输出），支持 Audiobus（输入 / 输出）

* 音频录制（外部和内部音源）

* 通过同步与其他移动 3 设备 / 装置共享歌曲

* 在 FL STUDIO 中加载您的项目 * 本应用程序的免费 “插件 ”版本# 在应用程序中购买和包含的内容

应用程序内购买和包含的内容

FL Studio Mobile 包含 DirectWave 采样器的应用内购买。您可以安装自己的采样，无需购买内容。

包含所有乐器模块： 鼓采样器、DirectWave 采样器、GMS（Groove Machine Synth）、晶体管低音、MiniSynth 和 SuperSaw。

包含所有效果模块： 分析器（可视化）、自动降噪器、自动音高（音高校正）、合唱、压缩器、限幅器、失真、参数均衡器、图形均衡器、镶边、混响、调音器（吉他 / 人声 / 录音）、高通 / 低通 / 带通 / 模态（Vox）滤波器、延时器、相位器和立体声效果器。

包括鼓声样本： 铙钹、打击乐器、踢腿、军鼓、嗵嗵鼓、打击乐器、升管器、SFX

包含的 DirectWave 乐器 吉他、键盘、管弦乐、合成器、贝斯、合成器键盘、合成器前奏、合成器垫子、切片、鼓、鼓套件和效果。

包括 MiniSynth 预置： 低音、键盘、前奏、伴奏、SFX、合成器

包含 SuperSaw 预置： 琶音、低音、钟声、SFX、前奏、伴奏、序列、合成器

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。