智己 LS6 自动泊车撞柱，负责人称已优化、现场测试 60 次均通过

IT之家 5 月 17 日消息，5 月 15 日一网传视频显示，一位智己 LS6 车主在到达停车场后，试图使用自动泊车功能将车辆停入车位。然而该车在向车位倒车过程中，副驾侧车头与停车场的柱子发生刮蹭，泊车系统和车主均未发现异常，车辆仍继续往后倒车。最终，这辆车成功泊入了车位，但前保险杠已被撞得面目全非。

后续智己汽车官微就此事故发布了说明称，已经与用户协商完处理方案，后续将持续优化自动泊车对于弱势场景的应对能力，并通过 OTA 升级推送落地。此外，当天智己汽车自动驾驶项目总监王康也发文称，团队在收到“LS6 APA 自动泊车刮蹭工字金属立柱”的事故后，第一时间启动案例高优分析，售后部门已和用户取得联系，积极协商处理方案。

时隔两天后，王康再次就此事进行了回应，并汇报了最新的进展，称智己的智驾团队 5 月 16 日前往现场进行 APA 泊车复测。搭载优化软件后的 APA 泊车轨迹良好，对“工字金属立柱“感知检出稳定，在系统判断接近立柱时，及时进行了避撞制动和路径重规划。经过超过 60 次现场测试，智己 LS6 均完成了障碍物规避和泊车入库。

王康还称，该项泊车功能的优化已经基本满足预期要求，后续将搭载 IMOS 2.8.0 系统，与其他优化内容一并推送给用户。

IT之家注意到，王康还在评论区回应了网友关于 IMOS 2.8.0 系统推送时间的问题，表示“预计 7 月初左右；2.8.0 会有比较多的优化项以及新功能合入，所以开发验证的周期会长一些。”

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