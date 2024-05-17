零跑汽车第一季度收益 34.86 亿元，同比增加 141.7%

IT之家 5 月 17 日消息，零跑汽车 5 月 17 日在港交所公告，第一季度收益为 34.862 亿元，同比增加 141.7%；公司权益持有人应占亏损为 10.129 亿元，上年同期为 11.33 亿元。汽车总交付量 33,410 辆，同比增 217.9%。毛利率为 1.4%，去年同期为 -7.8%，去年第四季度则为 6.7%。

截止到今年 3 月 31 日，零跑的现金及现金等价物等资金为 175.84 亿；自由现金流为 14.96 亿，比去年第四季度的 8.9 亿有明显的提升。

IT之家注意到，5 月 14 日，零跑汽车和 Stellantis 集团宣布两家公司已通过关于成立“Leapmotor International B.V。”（零跑国际）的所有必要性审批，由 Stellantis 集团主导的零跑国际正式组建完成。据悉，零跑国际将利用零跑汽车的平台技术车型，和 Stellantis 全球销售网络、服务网络和产能资源进行强强联合，计划在今年 9 月份将首先进入比利时、法国、意大利、德国等欧洲的九个国家市场。

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