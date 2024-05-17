预售在即：深蓝 G318 展车、试驾车今起发运，下周将陆续到店

IT之家 5 月 17 日消息，长安深蓝汽车 CEO 邓承浩发文宣布，深蓝 G318 从今天开始发往全国的订单中心，试驾车、展车下周将陆续到店。

此前有国内媒体报道称，深蓝 G318 计划 5 月下旬开启预售，6 月份开启交付，售价或为 30 万元左右。

IT之家汇总深蓝 G318 目前已知信息如下：

该车长 4915/4998mm、 宽 1985mm、 高 1885/1960mm，轴距 2880mm，整备质量 2360kg；该车搭载新蓝鲸 1.5T 增程动力系统，1.5T 发动机功率 105kW；四驱车型配备前后双电机，双电机峰值功率分别为 131kW 与 185kW，总功率 316kW，零百加速 6.3 秒，四驱亏电油耗为每百公里 6.7 升，CLTC 工况纯电续航 184km，采用中创新航供应的磷酸铁锂电池，允许外接充电；配有双叉臂 + 多连杆悬架结构、空悬 + CDC 和“主动魔毯”。

该车配备 12.3 英寸仪表屏 + 14.6 英寸中控屏，电子挡杆采用飞船推拉杆形状设计；支持 ET 全地形模式，包括 5 种日常模式（经济 \ 舒适 \ 运动 \ 专属 \ 自定义）和 5 种地形模式（雪地 \ 泥地 \ 沙地 \ 崎岖 \ 涉水）。该车原厂配备车顶行李架、车顶射灯、电动踏板，动态载重能力据称可达 80kg（静态为 300kg），配备了侧开尾门、外挂备胎。该车前后排座椅支持放平，拥有 31 处储物空间。

配色方面，新车拥有亚拉白、贡嘎银、塔公绿、亚丁蓝、墨脱灰、林芝墨、峡谷黑 7 种车漆可选，圣湖绿、密林黑、冰川蓝三种内饰配色可选。

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