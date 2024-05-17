加拿大农田惊现“太空垃圾”，疑似 SpaceX 龙飞船残骸

IT之家 5 月 17 日消息，加拿大萨斯喀彻温省一农田发现疑似 SpaceX 龙飞船部件残骸，这块烧焦的黑色碎片长约 2 米，重达 40 公斤，于今年 4 月底春耕时被农场主巴里・索丘克发现。

据加拿大广播公司报道，该碎片可能来自 SpaceX 龙飞船的“货物舱”（用于存放物资的舱段）。

追踪航天器发射和再入大气层轨迹的天文学家乔纳森・麦克道威尔发文称，SpaceX 为私人公司 Axiom Space 执行的 Ax-3 任务所使用的龙飞船货物舱于 2 月 26 日再入大气层时曾经过萨斯喀彻温省上空。麦克道威尔同时也是哈佛-史密森天体物理中心的天体物理学家，他在帖子中写道：“看起来货舱的一部分已经被发现。”

由于萨斯喀彻温省冬季积雪深厚，农作物无法生长，因此索丘克直到春季耕种时才发现这块残骸。

这并非 SpaceX 龙飞船残骸首次在地球上被发现。2022 年 8 月，澳大利亚一处偏远牧场也发现过龙飞船的残骸，并得到了 SpaceX 和澳大利亚航天局的确认。

SpaceX 公司人员在谈到此前类似事件时表示，他们会与美国宇航局 (NASA) 和联邦航空局 (FAA) 密切合作，利用既定程序来预测和处理此类问题。FAA 也曾表示，货物舱通常会在再入大气层过程中在大洋上空燃烧殆尽，对公共安全威胁极低。

不过，2021 年 4 月，一枚 SpaceX 猎鹰 9 号火箭的二级残骸也曾在美国华盛顿州中部的一处农场被发现。尽管当地警局确认了残骸来自 SpaceX，但该公司当时并未对此作出回应。

根据《联合国空间条约》部分条款，太空垃圾造成的任何人员伤亡或财产损失都是可以要求赔偿的。该条约中的一项责任公约，即《空间责任公约》，只被援引过一次，即 1978 年苏联核动力卫星 Cosmos 954 坠落在加拿大北部，造成该生态敏感地区（居住着众多土著居民）被污染，必须展开长达数年极为昂贵的清理工作。苏联于 1981 年赔偿加拿大政府 300 万加元，按当前汇率计算，这相当于今天的 1000 万加元（IT之家备注：当前约 5300 万元人民币）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。