直播拍到女主播裙底，涉事捷途汽车门店抖音账号被封

IT之家 5 月 17 日消息，捷途汽车宁夏宁达捷瑞店在近日的一场直播中，女主播身穿紧身短裙，俯身跪在车内第二排座位上讲解介绍时被镜头拍到裙底和胸部。其从第二排探身到前排讲解中央扶手时，又被拍到裙底和腿部。该场直播录屏画面也在网络流传，引来“擦边”质疑。

对此，捷途汽车客服此前回应称，厂家已关注到此事，抱歉给用户带来不好的体验，后续会对人员加强管理和考核，“肯定会有相应的处罚”。

今日，“抖音黑板报”发布了第二期严厉惩治汽车行业“擦边”营销问题的治理公告。根据公告，抖音直播针对汽车行业“擦边”营销问题持续进行全面整治，2024 年 4 月至今共处罚违规账号 2,632 个，对存在严重违规行为的 582 个账号回收了直播权限，其中无限期封禁账号 24 个。根据部分处罚用户公示，日前被质疑“擦边”营销的“捷途汽车-宁夏宁达捷瑞店”抖音账号被无限期封禁。

IT之家注意到，早在 2022 年，抖音就发布过《严厉惩治汽车行业“擦边”营销问题的治理公告》。公告指出，近期部分汽车销售主播以“香车美女”为噱头，在直播间打低俗擦边球吸引流量，严重破坏汽车直播生态健康，抖音直播进行了全面整治。

此外，今日“微信珊瑚安全”公众号也发布了《关于打击汽车行业低俗擦边营销行为的公告》，称近日平台通过日常巡查和用户投诉发现，个别主播在直播间介绍汽车相关信息和发布汽车行业营销内容时，通过低俗擦边行为来博取眼球、吸引流量，这一行为破坏了平台健康生态，也对用户体验造成不良影响，对于存在违规行为的主播，平台将进行从严处罚，处罚手段包括但不限于警告提醒、限流、掐断直播、禁播、扣除信用分等。

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