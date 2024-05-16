抖音电商正测试 AI 购物助手，基于云雀大模型算法

IT之家 5 月 16 日消息，抖音电商目前正开发首款面向 C 端的 AI 电商服务“AI 购物小助手”，目前已经开始在抖音商城内进行灰度测试，属于是一款与淘宝问问、京东京言类似的 AI 导购型产品。

有脉脉平台用户爆料称，该业务从去年下半年就开始已着手研发，由上海团队负责，期望能够打造服务亿级用户的 AI 明星产品，通过 AI 技术提升用户购买体验以及业务效率。

Tech 星球表示，“AI 购物小助手”在去年年底就已经进行过小范围测试，其算法推荐机制是基于云雀大模型算法。

IT之家注意到，抖音前段时间还上线了一款名为“抖音商城版（现在已经改名为抖音商城）”的电商购物类 App，主打“超值好物省心选”，提供商品浏览、查找搜索、购买商品或服务、物流查询、发表评价、分享商品等服务。

这是抖音电商首次在抖音 App 之外推出的综合性独立电商平台，目前已经上架小米、华为、OPPO、vivo 应用商店，以及应用宝等平台，苹果 App Store 暂未上架。

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