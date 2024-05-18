烽火通信推出新款 Wi-Fi 7 CPE Pro 移动路由器 LG6851F：7200 速率，支持 5G 4 载波聚合

IT之家 5 月 18 日消息，烽火通信（FiberHome）在官网上架了一款旗舰级 5G CPE Pro 移动路由器，定价显示为 1799 元但暂未开售，不排除是占位符的可能。

这款 5G CPE 搭载某个 4nm 的四核 CPU、2GB 内存及 4GB 闪存，支持 5G NR 4CC 载波聚合（下行 4CC，上行 2CC），支持双频 WiFi 7 网络，配备大功率外置 FEM，支持 4x4 MIMO 等技术，可提供 7200Mbps 无线速率。

其他方面，这款产品提供 2.5Gbps 网口，支持 4G / 5G 全网通，支持 SIM 卡插卡上网，可以锁定特定频段或小区网络，支持蜂窝 / 有线宽带自动切换，支持 NFC 一触即连免密操作，支持 App 远超管理。

据介绍，烽火 5G CPE PRO (LG6851F) 相比其第一代产品 (LG6121F) 主要提升点在于:

①由 WIFI 6 的 AX1800 升级为 WIFI7 的 BE7200;

②内存由 1GB 升级为 2GB;

③由原来的两个千兆网口升级为双 2.5G 网口；

④最高支持 5G 的 4 载波聚合，兼容国内主推的 5G-A 3CC 3 载波聚合；

⑤N41、N78 频段支持 PC1.5 级的功率 (业内最先上市)，由普通终端的 26dBm 提升到 29dBm，发射功率提升一倍，弱信号下与基站交互能力更好，提升弱场连接稳定性；

⑥低频 (N5、N8、N28) 新增 4R 能力 (业内最先上市)，即下行 4x4MIMO，峰值速率最高可提升一倍，接收能力更强，弱信号表现更好。

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