vivo Pad 3 平板电脑配置曝光：12.1 英寸 2.8K 屏，高通骁龙 8s Gen3 芯片

IT之家 5 月 18 日消息，博主 @数码闲聊站 今天放出了 vivo Pad 3 / iQOO Pad 2 的配置参数详情，我们一起来看一下吧。

这款平板电脑将配备 12.1 英寸 LCD 屏，拥有 2800*1968 分辨率及 144Hz 刷新率，搭载高通骁龙 8s Gen3 处理器，内置 10000mAh 大电池，前置 5Mp 自拍镜头，后置 8Mp 主摄，支持 2D 人脸识别方案，至少提供 12GB+512GB 一款 sku。

IT之家注意到，上个月底有一款型号为 PA2455 的 vivo 平板通过了国内 3C 认证，多位数码博主称其为 vivo Pad 3，搭载高通次旗舰芯片。

认证信息显示，这款平板由龙旗电子（惠州）有限公司生产，支持 5VDC 3A 或 9VDC 2A 或 11VDC 4A Max 输出功率，首次发证日期为 2024-04-28。

值得一提的是，vivo Pad 3 Pro 平板电脑于今年 3 月刚刚发布，搭载天玑 9300 处理器，售价 2999 元起。

作为参考，vivo Pad 3 Pro 配备 13 英寸 3.1K 144Hz 屏幕，支持 HDR 10、900 尼特亮度。机身内置 11500mAh 超大容量电池、支持 66W 有线快充，拥有 8 扬全景声学系统。影像方面配备 800 万像素前摄，以及由 1300 万像素后置单摄。

▲ vivo Pad 3 Pro

vivo Pad 3 Pro 还支持蓝心大模型，通过“全链路会议助手”可实现声音识别转录文字、原子笔记归档整理、蓝心小 V 文图相生、思维导图等。该平板支持通信共享，靠近手机时可以自动连接并转变为 5G 平板，并支持远程控制 Windows 和 Mac 电脑。

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