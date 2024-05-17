IDC：今年 Q1 中国平板电脑出货 713 万台同比增 6.6%，华为 259 万台位居第一

IT之家 5 月 17 日消息，国际数据公司（IDC）今日发布了《2024 年第一季度中国平板电脑市场季度跟踪报告》，数据显示，2024 年第一季度中国平板电脑市场出货量为 713 万台，同比增长 6.6%，其中消费市场同比增长 10.7%，商用市场同比增长 6.3%。

在经历 2023 年连续四个季度的下滑后，中国平板电脑市场需求迎来小幅回升，加之开年出货的拉动，今年一季度市场出货量迎来正增长。

IT之家汇总前五名厂商情况如下：

华为：以 259 万台的出货量延续中国平板电脑市场份额第一，并进一步扩大领先优势，超出排名第二的苹果 10% 以上。伴随其智能手机业务的复苏，华为平板电脑在入门级和中端价位段市场份额提升明显。

苹果：位列第二，在中高端市场仍然保有优势，但由于缺少新品刺激且面临中国厂商的激烈竞争，第一季度苹果整体市场份额下滑明显，出货以清理旧机库存为主。

小米：市场份额排名第三，新品 Pad 6S Pro 上市带动出货量增长的同时进一步丰富了小米在中端价位段的产品布局，助力其在 400-600 美元价位段市场份额快速提升。

荣耀：位列第四，产品结构进一步向 200-400 美元升级，但中高端市场产品布局较为单一，对其整体市场份额形成了一定的压力。