雷军回应 SU7 智驾方案与第三方合作：从头到尾全小米自研，每年成本超 20 亿元

IT之家 5 月 18 日消息，今早 8:30 雷军正式开启了一场连续三个半小时的直播，将驾驶首次亮相的小米 SU7 Pro 由上海世纪大道附近开往杭州。雷军此次直播主要是展示小米城市领航 NOA 功能。

当谈到智驾方案时，雷军回应了此前传言小米智驾方案采用第三方公司的传言：“我们自打一开始就立下目标，小米所有的智能驾驶要自己研发！”

雷军表示：“由小米自己研发智驾，每年的成本就超过 20 亿元，投入是巨高无比的，在国内很少有从头到尾全部自研的厂商。敢不敢全部自己做高端智驾，这也体现了公司有没有成为智能驾驶领航者的雄心。”

雷军也在直播中透露，小米的城市 NOA 将在 5 月底陆续推送给大家，首批将会开通 10 个城市，后续在 8 月份会有更多的城市开通。

IT之家注意到，小米智驾共有两套方案，包括 Xiaomi Pilot Pro 和 Xiaomi Pilot Max，并且两个方案技术同源，且全部基于小米自研的智驾技术，全部支持体验领先的智能辅助驾驶功能。雷军今天展示的小米 SU7 Pro 就是搭载了 Xiaomi Pilot Max 的高阶版本。

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