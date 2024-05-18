雷鸟推出 27 英寸 2K 240Hz QD-MiniLED 显示器 Q7：1152 分区、HDR1400，1999 元

IT之家 5 月 18 日消息，大家可能经常见雷鸟电视，但其实雷鸟品牌也有显示器等产品，例如雷鸟 U8、雷鸟 Q8。IT之家注意到，雷鸟 Q7 显示器现已上架并开启预售，首发价 1999 元。

这款显示器采用了 27 英寸 FAST HVA 面板，采用八通道 AM 驱动的 MiniLED 技术以及量子点技术，拥有 1152 分区 ，支持瞬时背光响应、无频闪，可实现 16bit DC 纯直流调光，动态对比度可达 100 万：1，静态对比度 2500:1。

雷鸟 Q7 显示器拥有 2560*1440 分辨率以及 240Hz 刷新率，在 MiniLED 加持下可以输出 1600nits 的峰值亮度，并获得 VESA DisplayHDR 1400 认证，黑场至低 0.001nits。

其他方面，这款显示器拥有 1ms GTG 响应时间，拥有 95% DCI-P3 色域及 99% sRGB 色域，ΔE<2，兼容 AMD Freesync Premium 和 Nvidia G-Sync Compatible 同步刷新率。

此外，这款显示器还拥有低蓝光护眼模式，支持 PIP / PBP 一屏多用，自带抽拉式的耳机挂架，提供两个 HDMI 2.1 以及 DP 1.4 接口，IT之家附参数如下：

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