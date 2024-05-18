6999 元 → 5599 元：三星 Galaxy S24+ 手机 256G 版京东百亿补贴

三星 Galaxy S24 + 国行手机于今年 1 月 31 日开售，配备骁龙 8 Gen3 for Galaxy 移动平台，256G 版上市价 6999 元。

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三星 Galaxy S24 系列沿用了上代机型的外观设计语言，采用直屏，支持 IP68 防水防尘。

三星 Galaxy S24、Galaxy S24 + 和 Galaxy S24 Ultra 屏幕分别为 6.2 英寸、6.7 英寸和 6.8 英寸，全系机型屏幕均支持 1-120Hz 的自适应刷新率，以及 2600 尼特的峰值亮度。

影像部分，Galaxy S24 和 Galaxy S24 + 变化并不大，依然为 5000 万主摄（支持 OIS 光学防抖）+ 1200 万超广角 + 1000 万长焦的三摄组合，其中长焦镜头支持 3 倍光学变焦。

续航方面，Galaxy S24 + 配备 4900mAh 电池，支持 45W 有线和 15W 无线充电。

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