腾讯射击游戏《三角洲行动》PC 安卓 iOS 端开启“代号双子”测试招募，最低要求 GTX 960 显卡

IT之家 5 月 18 日消息，腾讯射击游戏《三角洲行动》双端大规模测试“代号：双子”已开启招募，预计 2024 年 6 月中下旬开启测试，感兴趣的玩家可前往游戏官网或 taptap 等平台进行报名。

此次测试终于不再仅限于 PC 平台，安卓以及 iOS 平台的用户也可以进行报名。不过IT之家也注意到，由于 iPad 端仍未完成适配，所以此次招募暂不支持。

此外，本次测试支持 QQ 和微信报名，之前的测试则仅限于 QQ 报名。腾讯表示，玩家可在问卷中自选希望登录的账号系统，三端数据互通，但一个人仅能开通 QQ / 微信单平台测试资格。

【PC 端】

【安卓端】

【iOS 端】

此次测试主要提供危险行动（行动、机密行动、绝密行动）及全面战场（攻防、占领、闪击）两种游戏模式，以及危险行动模式地图（零号大坝、长弓溪谷、航天基地）、全面战场模式地图（攀升、烬区）可玩，并将提供以下六名干员可玩：

游戏简介：

《三角洲行动》是一款全新的跨端特战干员战术射击游戏，将在 PC、主机、手机多平台免费上线。

拥有 25 年历史的经典射击鼻祖再次回归，这一次行动再次升级，让你感受到前所未有的大规模、危险刺激的动态射击世界。

作为前三角洲队员创立的全球反恐特勤组 G.T.I.的精英特战干员，你将前往神秘的阿萨拉地区，调查哈夫克公司的非法活动。在这个充满危机的战场中，运用别具特色的战术道具与装备，与队友紧密协作，灵活制定战术，挑战强大的 AI，只有最勇敢的干员才能成功完成各项看似不可能的极限任务。

你还能扮演最精英的三角洲特战干员，重温 1993 年那场秘密行动 ——《黑鹰坠落》，从第一人称视角领略电影好莱坞战争美学。

在这里，你将获得专属于《三角洲特种部队》丰富又刺激的作战体验。

中远距离战术战斗、秘密潜入解决目标、驾驶重型载具火力输出、海量随机事件、几十人的大战场对决……

“无所畏惧，绝不言退。”

快来加入这场惊险刺激的战斗吧！