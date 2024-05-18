腾讯射击游戏《三角洲行动》PC 安卓 iOS 端开启“代号双子”测试招募，最低要求 GTX 960 显卡

IT之家 5 月 18 日消息，腾讯射击游戏《三角洲行动》双端大规模测试“代号：双子”已开启招募，预计 2024 年 6 月中下旬开启测试，感兴趣的玩家可前往游戏官网或 taptap 等平台进行报名。
此次测试终于不再仅限于 PC 平台，安卓以及 iOS 平台的用户也可以进行报名。不过IT之家也注意到，由于 iPad 端仍未完成适配，所以此次招募暂不支持。
此外，本次测试支持 QQ 和微信报名，之前的测试则仅限于 QQ 报名。腾讯表示，玩家可在问卷中自选希望登录的账号系统，三端数据互通，但一个人仅能开通 QQ / 微信单平台测试资格。
【PC 端】
推荐 CPU：英特尔酷睿 i5-6500、AMD 锐龙 5 1500X 及以上性能 CPU
推荐显卡 (5G 显存)：英伟达 GTX 1060 5G、AMD RX 5500XT、英特尔 Arc A580 及以上性能显卡
最低 CPU：英特尔酷睿 i3-4150 或 AMD FX-6300
最低显卡 (2G 显存)：英伟达 GTX 960、AMD R9 380、英特尔 Arc A380 或同等性能显卡
内存：推荐 16GB 及以上，最低 12GB
存储要求：50GB 以上可用空间
【安卓端】
推荐配置：高通骁龙 865、天玑 8000、麒麟 9000E 及以上性能 CPU
最低配置：高通骁龙 845、天玑 1000、麒麟 985 或同等性能 CPU
内存：推荐 8GB 及以上，最低 4GB
存储要求：15GB 以上可用空间
【iOS 端】
此次测试主要提供危险行动（行动、机密行动、绝密行动）及全面战场（攻防、占领、闪击）两种游戏模式，以及危险行动模式地图（零号大坝、长弓溪谷、航天基地）、全面战场模式地图（攀升、烬区）可玩，并将提供以下六名干员可玩：
骇爪-麦晓雯
蜂医-罗伊斯米
威龙-王宇昊
露娜-金卢娜
红狼-凯席尔瓦
牧羊人-泰瑞缪萨
游戏简介：
《三角洲行动》是一款全新的跨端特战干员战术射击游戏，将在 PC、主机、手机多平台免费上线。
拥有 25 年历史的经典射击鼻祖再次回归，这一次行动再次升级，让你感受到前所未有的大规模、危险刺激的动态射击世界。
作为前三角洲队员创立的全球反恐特勤组 G.T.I.的精英特战干员，你将前往神秘的阿萨拉地区，调查哈夫克公司的非法活动。在这个充满危机的战场中，运用别具特色的战术道具与装备，与队友紧密协作，灵活制定战术，挑战强大的 AI，只有最勇敢的干员才能成功完成各项看似不可能的极限任务。
你还能扮演最精英的三角洲特战干员，重温 1993 年那场秘密行动 ——《黑鹰坠落》，从第一人称视角领略电影好莱坞战争美学。
在这里，你将获得专属于《三角洲特种部队》丰富又刺激的作战体验。
中远距离战术战斗、秘密潜入解决目标、驾驶重型载具火力输出、海量随机事件、几十人的大战场对决……
“无所畏惧，绝不言退。”
快来加入这场惊险刺激的战斗吧！
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