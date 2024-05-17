249 元，腾讯任天堂 Switch《星之卡比 新星同盟》国行实体 / 数字版游戏开启预售

IT之家 5 月 17 日消息，据“腾讯 NintendoSwitch”官方微博，国行版《星之卡比 新星同盟》将于 5 月 23 日发售，售价 249 元，目前这款游戏已经开启数字版 / 实体版预购。

此外，《星之卡比 新星同盟》的免费体验版现已上架国行 Nintendo e 商店，用户可以打开 Nintendo Switch 进入 Nintendo e 商店即可以免费下载。

IT之家注意到，国行版《星之卡比 新星同盟》 先期购入特典为“星之卡比 新星同盟主题磁吸夹”。

而在价格方面，作为参考目前港版《星之卡比 新星同盟》定价为 429 港币（IT之家备注：当前约 397 元人民币）。

《星之卡比 新星同盟》是一款任天堂于 2018 年 3 月 16 日于 Switch 平台发行的平台动作游戏。本作也是星之卡比系列第一次在官方层面上能支持繁体和简体中文的作品。

国家新闻出版署今年 2 月公布了 2024 年首批进口网络游戏审批信息，包括《地下城与勇士：起源》《归零性百万亚瑟王》《创世战车》《索尼克跑酷》《侍魂：晓》《瑞奇与叮当：时空跳转》《地平线：零之曙光》《新宝可梦随乐拍》《星之卡比：新星同盟》《太鼓之达人》等共计 32 款游戏获批。

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