MOZA R3 伺服直驱赛车模拟器发布：Xbox 授权、3.9 牛米扭矩，1999 元起

IT之家 5 月 18 日消息，MOZA 魔爪 R3 伺服直驱赛车模拟器昨日正式发布，套装售价 1999 元起。

据介绍，MOZA R3 定位入门直驱赛车模拟器，拥有 3.9 牛米扭矩。

MOZA 称 R3 为“首款 Xbox 官方授权的国产直驱赛车模拟器”，可兼容 Xbox One 与 Xbox Series X|S 游戏主机，即插即用。

MOZA R3 基座搭载 NexGen Force 2.0 力反馈系统，支持路面感知均衡器、力反馈曲线调节等功能。

经官方测试与适配，MOZA R3 现兼容以下游戏：

IT之家附 MOZA R3 基座详细参数如下：

套装配备 MOZA ESX 方向盘，采用全铝合金快拆系统，直径 280mm，提供 22 个自定义按键。

该套装还配备 MOZA SRP Lite 踏板，采用不锈钢材料与高精度霍尔传感器。

MOZA 魔爪 R3 伺服直驱赛车模拟器套装将于 5 月 20 日 20:00 正式开售，双踏板套装 1999 元，三踏板套装 2268 元。

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