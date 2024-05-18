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MOZA R3 伺服直驱赛车模拟器发布：Xbox 授权、3.9 牛米扭矩，1999 元起

2024/5/18 14:53:02 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 18 日消息，MOZA 魔爪 R3 伺服直驱赛车模拟器昨日正式发布，套装售价 1999 元起。

主视觉

据介绍，MOZA R3 定位入门直驱赛车模拟器，拥有 3.9 牛米扭矩。

扭矩

MOZA 称 R3 为“首款 Xbox 官方授权的国产直驱赛车模拟器”，可兼容 Xbox One 与 Xbox Series X|S 游戏主机，即插即用。

Xbox 官方授权

MOZA R3 基座搭载 NexGen Force 2.0 力反馈系统，支持路面感知均衡器、力反馈曲线调节等功能。

路面感知均衡器

力反馈曲线调节

经官方测试与适配，MOZA R3 现兼容以下游戏：

游戏兼容列表

IT之家附 MOZA R3 基座详细参数如下：

基座参数

套装配备 MOZA ESX 方向盘，采用全铝合金快拆系统，直径 280mm，提供 22 个自定义按键。

MOZA ESX 方向盘

该套装还配备 MOZA SRP Lite 踏板，采用不锈钢材料与高精度霍尔传感器。

MOZA SRP Lite 踏板

MOZA 魔爪 R3 伺服直驱赛车模拟器套装将于 5 月 20 日 20:00 正式开售，双踏板套装 1999 元，三踏板套装 2268 元。

京东 MOZA 魔爪 R3 方向盘模拟器 Xbox 双踏板套装 5 月 20 日 20:00 开售 1999 元直达链接

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关键词：MOZA赛车模拟器方向盘

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