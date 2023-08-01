华为公布方向盘手势控制专利，可用少量独特命令执行多个功能

IT之家 8 月 1 日消息，华为技术有限公司申请的“用于控制的手握方向盘手势交互的方法和设备”专利公布，用户能够使用少量独特命令执行多个功能选择。

IT之家从专利摘要获悉，该申请描述了用于手握方向盘手势控制的方法、设备和处理器可读介质。方向盘被虚拟分割成多个径向段。每个段都被赋予了语义含义。与控制功能相关的控制命令映射到所述方向盘的不同虚拟段。当用户在所述方向盘上执行手势时，系统识别所述手势，并基于手相对于所述方向盘的位置选择控制功能。

在各实施例中，方向盘上的手势、方向盘上的手位置和语音命令可以以各种组合使用，以使用户能够使用少量独特命令执行多个功能选择。

专利提到，过去的车载控制设计严重依赖物理按钮和旋钮，这可能会在驾驶时造成安全问题，影响驾驶员的驾驶体验。近年来，车企广泛采用触摸屏交互，取代传统的按钮和旋钮。

虽然触摸屏界面可能有更好的外观，但影响安全和驾驶体验的基本问题仍然存在。司机仍然需要把手从方向盘上拿开，反复切换目光。在某些情况下，触摸屏交互可能需要比使用按钮或旋钮更多的注意。

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