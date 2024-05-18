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iFBAs 模拟器上架苹果 App Store，iPhone 也能玩街机

2024/5/18 15:42:11 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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感谢IT之家网友 visionOS小蜉蝣轉角遇到贼 的线索投递！

IT之家 5 月 18 日消息，继 Delta、PPSSPP、RetroArch 等模拟器登陆 iOS 平台之后，街机模拟器 iFBAs 也上架苹果 App Store（点此跳转）。

据介绍，iFBAs 是专门为移动设备开发的街机模拟器，它可以在 iOS 上运行“几乎所有”性能出色的街机游戏。不过，此下载不包括任何游戏，用户需要自行安装街机游戏使用。该 App 安装包大小为 522.3 MB，支持简体中文。

IT之家附 App 兼容性：

  • iPhone：设备需装有 iOS 12.0 或更高版本。

  • iPad ：设备需装有 iPadOS 12.0 或更高版本。

  • iPod touch：设备需装有 iOS 12.0 或更高版本。

  • iMac：需要 macOS 11.0 或更高版本以及装有 Apple M1 或更高版本芯片的 Mac。

  • Vision Pro：设备需装有 visionOS 1.0 或更高版本。

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关键词：模拟器苹果 App Store

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