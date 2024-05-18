iFBAs 模拟器上架苹果 App Store，iPhone 也能玩街机

IT之家 5 月 18 日消息，继 Delta、PPSSPP、RetroArch 等模拟器登陆 iOS 平台之后，街机模拟器 iFBAs 也上架苹果 App Store（点此跳转）。

据介绍，iFBAs 是专门为移动设备开发的街机模拟器，它可以在 iOS 上运行“几乎所有”性能出色的街机游戏。不过，此下载不包括任何游戏，用户需要自行安装街机游戏使用。该 App 安装包大小为 522.3 MB，支持简体中文。

IT之家附 App 兼容性：

iPhone：设备需装有 iOS 12.0 或更高版本。

iPad ：设备需装有 iPadOS 12.0 或更高版本。

iPod touch：设备需装有 iOS 12.0 或更高版本。

iMac：需要 macOS 11.0 或更高版本以及装有 Apple M1 或更高版本芯片的 Mac。

Vision Pro：设备需装有 visionOS 1.0 或更高版本。

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