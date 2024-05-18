被 Adobe 威胁后，苹果 iOS 版游戏模拟器“Delta”宣布更新应用图标

IT之家 5 月 18 日消息，自苹果于 4 月 5 日宣布 App Store 支持游戏模拟器应用后，各大游戏模拟器应用都已经陆续登陆 App Store，例如 Delta 游戏模拟器（点此跳转下载）。

不过，由于其应用图标跟 Adobe 商标过于相似而招致“律师函警告”，Delta 模拟器开发者今天发布了最新的 1.5.4 版本并宣布更新其图标。

▲ Delta 新图标

▲ 旧图标

▲ Adobe 商标

IT之家注意到，开发者在新版 Delta 发行说明中写道：“Adobe 威胁称如果不改掉我们的应用图标就会采取法律行动，于是我们不得不做出改变。”

The Verge 方面获得的回应显示，Delta 当前应用图标实际上只是一种临时解决方案。Delta 开发者 Riley Testut 表示将很快进行优化升级：

5 月 7 日，Adobe 的律师用一种坚定但友善的语气与 Delta 取得联系，要求更换图标，理由是“不想让消费者混淆或以其他方式侵犯 Adobe 的权利或法律”。

但实际上 Adobe 并没有等待对方回复。5 月 8 日，也就是一天之后，Testut 又收到来自苹果的另一封电子邮件，称其上架应用可能存在风险，因为 Adobe 已经联系他们并“声称 Delta 侵犯了其知识产权”。

Testut 表示“我们向 Apple 和 Adobe 进行了回复，并解释我们的图标实际上是一个风格化的希腊字母 Delta—— 而不是一个大写字母 A，但无论如何，我们都会更新 Delta 图标以免混淆” 。

他强调，目前在 App Store 中看到的图标只是一个临时版本，该团队正在设计一个新 logo。“应用商店和 AltStore 版本都已更新了这个临时图标，但计划是在 Delta 1.6 完成后将其更新到最终的版本。”

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