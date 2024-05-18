荣耀 MagicOS 新体验再升级第二波：新增一步手势分屏等功能，适配机型公布

IT之家 5 月 18 日消息，荣耀手机今日公布 MagicOS 新体验再升级第二波，包括功能更新、基础体验优化、升级机型等部分。

IT之家汇总如下：

功能更新

分屏：新增一步手势分屏功能

悬浮窗：迷你窗支持移动和悬停到手机桌面任意位置

YOYO 助理：语音唤醒支持自定义唤醒词

魔法锁屏：新增“双重幻境”模板

灵动胶囊：部分系统服务支持胶囊开关

桌面图标：图标大小可调节（已推送）

灵动胶囊：以“胶囊”形态显示进行中的任务，便于查看实时状态、执行快捷操作或快速进入应用，高效服务、准确触达（已推送）

YOYO 助理：语音助手成长为 YOYO 助理，提供更贴心的智慧服务（已推送）

基础体验优化

升级机型：

荣耀 Magic5 至臻版

荣耀 Magic5 Pro

荣耀 Magic5

荣耀 Magic4 至臻版

荣耀 Magic4 Pro

荣耀 Magic4

荣耀 Magic3 至臻版

荣耀 Magic3 Pro

荣耀 Magic3

荣耀 Magic V2 至臻版

荣耀 Magic V2

荣耀 Magic V2 RSR 保时捷设计

荣耀 Magic Vs2

荣耀 Magic Vs 至臻版

荣耀 Magic Vs

荣耀 Magic V

荣耀 100 Pro

荣耀 100

荣耀 90 Pro

荣耀 90

荣耀 90 GT

荣耀 80 Pro

荣耀 80

荣耀 80 Pro 直屏版

荣耀 80 GT

荣耀 70 Pro+

荣耀 70 Pro

荣耀 70

荣耀 60 Pro

荣耀 60

荣耀 50 Pro

荣耀 50

荣耀 V Purse

荣耀 X50 GT

荣耀 X50 Pro

荣耀 X50

荣耀 X40 GT 竞速版

荣耀 X40 GT

荣耀 X50i+

荣耀 X50i

需要注意的是，以上功能荣耀 Magic6 系列已推送，其他机型将于 2024 年 5 月 17 日起陆续分批推送。不同机型支持的特性存在差异，请以实际升级版本为准。

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