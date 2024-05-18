荣耀 MagicOS 新体验再升级第二波：新增一步手势分屏等功能，适配机型公布

IT之家 5 月 18 日消息，荣耀手机今日公布 MagicOS 新体验再升级第二波，包括功能更新、基础体验优化、升级机型等部分。
IT之家汇总如下：
功能更新
分屏：新增一步手势分屏功能
悬浮窗：迷你窗支持移动和悬停到手机桌面任意位置
YOYO 助理：语音唤醒支持自定义唤醒词
魔法锁屏：新增“双重幻境”模板
灵动胶囊：部分系统服务支持胶囊开关
桌面图标：图标大小可调节（已推送）
灵动胶囊：以“胶囊”形态显示进行中的任务，便于查看实时状态、执行快捷操作或快速进入应用，高效服务、准确触达（已推送）
YOYO 助理：语音助手成长为 YOYO 助理，提供更贴心的智慧服务（已推送）
基础体验优化
性能：优化一键锁屏动效卡顿问题。提升部分场景下性能体验及动效流畅度。
功耗：解决三方应用与 Android 新版本不兼容的问题，优化系统内 AI、图库相关模块的耗电。
升级机型：
荣耀 Magic5 至臻版
荣耀 Magic5 Pro
荣耀 Magic5
荣耀 Magic4 至臻版
荣耀 Magic4 Pro
荣耀 Magic4
荣耀 Magic3 至臻版
荣耀 Magic3 Pro
荣耀 Magic3
荣耀 Magic V2 至臻版
荣耀 Magic V2
荣耀 Magic V2 RSR 保时捷设计
荣耀 Magic Vs2
荣耀 Magic Vs 至臻版
荣耀 Magic Vs
荣耀 Magic V
荣耀 100 Pro
荣耀 100
荣耀 90 Pro
荣耀 90
荣耀 90 GT
荣耀 80 Pro
荣耀 80
荣耀 80 Pro 直屏版
荣耀 80 GT
荣耀 70 Pro+
荣耀 70 Pro
荣耀 70
荣耀 60 Pro
荣耀 60
荣耀 50 Pro
荣耀 50
荣耀 V Purse
荣耀 X50 GT
荣耀 X50 Pro
荣耀 X50
荣耀 X40 GT 竞速版
荣耀 X40 GT
荣耀 X50i+
荣耀 X50i
需要注意的是，以上功能荣耀 Magic6 系列已推送，其他机型将于 2024 年 5 月 17 日起陆续分批推送。不同机型支持的特性存在差异，请以实际升级版本为准。
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