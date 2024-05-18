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荣耀 MagicOS 新体验再升级第二波：新增一步手势分屏等功能，适配机型公布

2024/5/18 16:37:10 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 5 月 18 日消息，荣耀手机今日公布 MagicOS 新体验再升级第二波，包括功能更新、基础体验优化、升级机型等部分。

IT之家汇总如下：

功能更新

  • 分屏：新增一步手势分屏功能

  • 悬浮窗：迷你窗支持移动和悬停到手机桌面任意位置

  • YOYO 助理：语音唤醒支持自定义唤醒词

  • 魔法锁屏：新增“双重幻境”模板

  • 灵动胶囊：部分系统服务支持胶囊开关

  • 桌面图标：图标大小可调节（已推送）

  • 灵动胶囊：以“胶囊”形态显示进行中的任务，便于查看实时状态、执行快捷操作或快速进入应用，高效服务、准确触达（已推送）

  • YOYO 助理：语音助手成长为 YOYO 助理，提供更贴心的智慧服务（已推送）

基础体验优化

  • 性能：优化一键锁屏动效卡顿问题。提升部分场景下性能体验及动效流畅度。

  • 功耗：解决三方应用与 Android 新版本不兼容的问题，优化系统内 AI、图库相关模块的耗电。

升级机型：

  • 荣耀 Magic5 至臻版

  • 荣耀 Magic5 Pro

  • 荣耀 Magic5

  • 荣耀 Magic4 至臻版

  • 荣耀 Magic4 Pro

  • 荣耀 Magic4

  • 荣耀 Magic3 至臻版

  • 荣耀 Magic3 Pro

  • 荣耀 Magic3

  • 荣耀 Magic V2 至臻版

  • 荣耀 Magic V2

  • 荣耀 Magic V2 RSR 保时捷设计

  • 荣耀 Magic Vs2

  • 荣耀 Magic Vs 至臻版

  • 荣耀 Magic Vs

  • 荣耀 Magic V

  • 荣耀 100 Pro

  • 荣耀 100

  • 荣耀 90 Pro

  • 荣耀 90

  • 荣耀 90 GT

  • 荣耀 80 Pro

  • 荣耀 80

  • 荣耀 80 Pro 直屏版

  • 荣耀 80 GT

  • 荣耀 70 Pro+

  • 荣耀 70 Pro

  • 荣耀 70

  • 荣耀 60 Pro

  • 荣耀 60

  • 荣耀 50 Pro

  • 荣耀 50

  • 荣耀 V Purse

  • 荣耀 X50 GT

  • 荣耀 X50 Pro

  • 荣耀 X50

  • 荣耀 X40 GT 竞速版

  • 荣耀 X40 GT

  • 荣耀 X50i+

  • 荣耀 X50i

需要注意的是，以上功能荣耀 Magic6 系列已推送，其他机型将于 2024 年 5 月 17 日起陆续分批推送。不同机型支持的特性存在差异，请以实际升级版本为准。

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关键词：MagicOS荣耀手机

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