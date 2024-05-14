荣耀高管姜海荣：荣耀 200 系列真的快了

IT之家 5 月 14 日消息，随着 5 月进入中旬，最近关于荣耀 200 系列新机的消息也愈发频繁。今天微博博主 @老孙聊科技 发布了一组声称是荣耀 200 系列到店的照片，照片上手机包装封条上赫然印着“发布解密前，未经授权禁止开启”等相关文字，很容易让人联想到这就是传闻中即将发布的荣耀 200 系列新机。

不过很快，荣耀终端有限公司中国区 CMO（首席营销官）姜海荣对这组照片做了回应：“假的，但真的 快了。”从姜海荣的回应中我们可以看到，荣耀 200 系列手机距离发布真的快了，此前有消息称该手机暂定 5 月中下旬登场，现在来看应该不假，估计距离发布就是这两周的事了。

根据之前爆料的消息，荣耀 200 系列新机有望搭载 1.5K 居中单孔等深微曲屏，配备 50Mp OIS 超大底主摄，32Mp 2.5X 光变 / 50X 数变直立长焦。不久前疑似为荣耀 200 系列的新机在工信部完成入网并通过无线电核准、国内 3C 认证，配备 100W 充电器。当然，具体我们还需要等荣耀官方的进一步消息，大家不妨蹲一波吧。

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