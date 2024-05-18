在轨 20 余天，神舟十八号乘组已开展多项空间科学实验

IT之家 5 月 18 日消息，据央视网报道，自 4 月 26 日进驻空间站以来，神舟十八号航天员乘组目前已陆续开展了一系列空间科学实验，并于近日完成了新一轮的舱外暴露实验和无容器材料实验装置维护等工作。

据介绍，材料舱外暴露实验中的样品是完全暴露在宇宙空间的真空、微重力、高能粒子辐射等复杂的环境中，空间温度变化可达零上 100 多摄氏度到零下 100 多摄氏度。

通过暴露实验可以揭示材料组织结构损伤、性能衰退以及功能失效与破坏的机制，推动柔性太阳翼等大型空间可展开机构材料、空间机构润滑材料、月球基地建设材料、精密电子设备中子屏蔽材料等先进材料的空间应用。开展空间材料在轨暴露实验，可以提高材料及其制品在空间服役过程中的稳定性、可靠性和耐久性。

此外，三名航天员还完成了无容器材料实验柜实验腔体的样品更换、轴心机构维护等工作。此前，无容器柜中已开展多项关键研究项目，并已下行了多批实验样品，正在实验室内进行测试分析研究，以期产出更多研究成果。

航天员在太空中面临着微重力环境带来的一系列生理挑战，包括心血管系统变化、肌肉萎缩和骨密度下降等。入轨二十多天以来，乘组先后开展了质量测量、眼压及眼底检查等各项医学检查工作。

据IT之家此前报道，执行神舟十八号载人飞行任务的航天员乘组由叶光富、李聪、李广苏 3 名航天员组成，叶光富担任指令长。乘组包括 1 名第二批航天员和 2 名第三批航天员，3 人均为“80 后”。

神舟十八号航天员乘组将在空间站驻留约 6 个月。在轨期间，将开展空间科学与应用实验试验，实施航天员出舱活动及货物进出舱，进行空间站空间碎片防护装置安装、舱外载荷和舱外设备安装与回收等工作。

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